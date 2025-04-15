Экс-совладельца «Азбуки вкуса» арестовали по делу о преступном сообществе

Мещанский суд Москвы арестовал экс-совладельца сети «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского по обвинению в создании преступного сообщества. Рассмотрение дела связано с новым обвинением по части 1 статьи 210 УК РФ.
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Якубовского Кирилла Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 210 УК РФ, на срок 1 месяц 25 суток», — заявили в суде. Информацию об этом передает РИА «Новости».
Помимо Якубовского, под стражу также были взяты другие фигуранты дела, включая экс-гендиректора золотодобывающей компании «Петропавловск» Павла Масловского и бывшего топ-менеджера «ППФИН Холдинг» Светлану Безрукову. Они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе.
Ранее Якубовского приговорили к 8 годам колонии за мошенничество. Заместитель руководителя Павел Масловский был осужден к 13,5 годам тюремного заключения. В то же время генеральный директор компании «Петропавловск» Светлана Безрукова приговорена к пяти годам лишения свободы.
После на Якубовского было заведено новое дело. В этот раз о преступном сообществе и растрате.
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