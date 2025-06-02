Россия потребовала от Украины ввести запрет на передислокацию ВСУ

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Среди условий прекращения огня есть запрет на передислокацию ВСУ
Среди условий прекращения огня есть запрет на передислокацию ВСУ Фото:

Россия ввела запрет на передислокацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве условия прекращения огня. Такое требование содержится в российском меморандуме по урегулированию украинского кризиса.

«Запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное сторонами расстояние от границ РФ», — говорится в меморандуме. Текст меморандума имеется в распоряжении ТАСС.

Второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся 2 июня в Стамбуле. Обсуждение продолжалось более часа и велось на русском языке. По итогам встречи стороны обменялись меморандумами, содержащими предложения по условиям мирного урегулирования конфликта. К чему еще пришли делегаты — в  материале URA.RU.

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Россия ввела запрет на передислокацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве условия прекращения огня. Такое требование содержится в российском меморандуме по урегулированию украинского кризиса. «Запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное сторонами расстояние от границ РФ», — говорится в меморандуме. Текст меморандума имеется в распоряжении ТАСС. Второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся 2 июня в Стамбуле. Обсуждение продолжалось более часа и велось на русском языке. По итогам встречи стороны обменялись меморандумами, содержащими предложения по условиям мирного урегулирования конфликта. К чему еще пришли делегаты — в  материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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