Шуфутинскому предложили присвоить звание «Народный артист»

В Госдуме России предложили присвоить заслуженному артисту России Михаилу Шуфутинскому звание «Народный артист». С такой инициативой выступил первый заместитель председателя нижней палаты парламента по просвещению Михаил Берулава. Музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что исполнитель достоин такого звания, сообщили в Общественной службе новостей (ОСН).
«Вы знаете, иногда звание „Народный артист“ дают таким личностям, что не знаешь, как на это реагировать: смеяться или плакать. Но в данном контексте, как мне кажется, звание вполне заслуженное. Да и творчество Шуфутинского довольно разнообразное», — сказал Соседов в беседе с ОСН.
Эксперт отметил, что композиция «3 сентября» ежегодно исполняется по всей стране. Уже лишь по этой причине, считает Соседов, Шуфутинский заслуживает присвоения одного из наиболее престижных званий в сфере культуры и шоу-бизнеса.
Ранее исполнитель песни «Третье сентября» рассказал, что авторы выбрали ее случайно. По словам заслуженного артиста РФ, ни композитор Игорь Крутой, ни автор слов Игорь Николаев не могут объяснить, почему именно этот день появился в песне. Шуфутинский отметил, что эта дата не имеет скрытого значения. Он также сказал, что поет песню по-разному в зависимости от настроения и не любит использовать фонограмму. По его словам, он всегда старается петь вживую и передавать свои чувства зрителям, а под фонограмму выступать ему неудобно. Даже на современных телесъемках он предпочитает петь своим голосом.
