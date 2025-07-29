ЦСКА расторг контракт с американским хоккеистом Касселсом

ЦСКА завершил сотрудничество с нападающим Коулом Касселсом, расторгнув контракт с хоккеистом по обоюдному согласию сторон. Официальное объявление о расторжении соглашения между клубом и 30-летним американским форвардом ожидается в ближайшее время.
«Как стало известно „Чемпионату“, ЦСКА расторг контракт с нападающим Коулом Касселсом по соглашению сторон. В ближайшее время об этом будет объявлено официально», — сообщило издание «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. Причины решения не уточняются.
В прошедшем сезоне Касселс дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Первую часть сезона он провел в омском «Авангарде», где участвовал в 33 матчах, забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Затем нападающий был обменян в ЦСКА, за который сыграл 23 игры в регулярном чемпионате, отметившись шестью передачами.
В плей-офф Касселс появился на льду лишь дважды, отдав одну голевую передачу. О дальнейших планах хоккеиста пока не сообщается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.