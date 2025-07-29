ЦСКА расторг контракт с американским хоккеистом Касселсом

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ХК ЦСКА расторг контракт с Касселсом
ХК ЦСКА расторг контракт с Касселсом Фото:

ЦСКА завершил сотрудничество с нападающим Коулом Касселсом, расторгнув контракт с хоккеистом по обоюдному согласию сторон. Официальное объявление о расторжении соглашения между клубом и 30-летним американским форвардом ожидается в ближайшее время.

«Как стало известно „Чемпионату“, ЦСКА расторг контракт с нападающим Коулом Касселсом по соглашению сторон. В ближайшее время об этом будет объявлено официально», — сообщило издание «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. Причины решения не уточняются. 

В прошедшем сезоне Касселс дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Первую часть сезона он провел в омском «Авангарде», где участвовал в 33 матчах, забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Затем нападающий был обменян в ЦСКА, за который сыграл 23 игры в регулярном чемпионате, отметившись шестью передачами.

В плей-офф Касселс появился на льду лишь дважды, отдав одну голевую передачу. О дальнейших планах хоккеиста пока не сообщается.

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ЦСКА завершил сотрудничество с нападающим Коулом Касселсом, расторгнув контракт с хоккеистом по обоюдному согласию сторон. Официальное объявление о расторжении соглашения между клубом и 30-летним американским форвардом ожидается в ближайшее время. «Как стало известно „Чемпионату“, ЦСКА расторг контракт с нападающим Коулом Касселсом по соглашению сторон. В ближайшее время об этом будет объявлено официально», — сообщило издание «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. Причины решения не уточняются.  В прошедшем сезоне Касселс дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Первую часть сезона он провел в омском «Авангарде», где участвовал в 33 матчах, забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Затем нападающий был обменян в ЦСКА, за который сыграл 23 игры в регулярном чемпионате, отметившись шестью передачами. В плей-офф Касселс появился на льду лишь дважды, отдав одну голевую передачу. О дальнейших планах хоккеиста пока не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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