Политолог Кортунов: Путин дал понять, что говорить о завершении СВО еще рано

Президент России Владимир Путин дал понять, что говорить о завершении специальной военной операции на Украине преждевременно. Об этом заявил политолог, член международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов в интервью URA.RU. Эксперт объяснил, что несмотря на слова главы государства о появлении «света в конце тоннеля», Москва по-прежнему рассматривает военный путь достижения целей как один из возможных сценариев.
«К сожалению, сейчас нет оснований говорить, что уже приближается конец СВО, и что этот конфликт, скорее всего, завершится в самое ближайшее время», — заявил Кортунов корреспонденту агентства. По его словам, ситуация остается неопределенной, и дипломатические усилия пока не оказывают существенного влияния на ход конфликта. «Пока мы видим, что эти два процесса — дипломатические переговоры в разных форматах и продолжение СВО — развиваются параллельно. То есть дипломатия не оказывает никакого существенного влияния на характер боевого соприкосновения России и Украины», — отметил эксперт.
Политолог подчеркнул, что для деэскалации необходимы интенсивные переговоры хотя бы на уровне министров, однако пока участники конфликта не демонстрируют готовности к компромиссу. По мнению Кортунова, даже при наличии попыток сближения между Россией и странами Запада предстоит решить немало вопросов, включая отношения с Европой и НАТО. По его словам, любые прогнозы о скором завершении спецоперации сейчас безосновательны.
Ранее российский лидер завершил свой рабочий визит в Китай. Во время своего визита Путин принял участие в саммите ШОС, а также провел трехсторонние переговоры с лидерами Китая и Монголии. Во время итоговой пресс-конференции президент выразил уверенность в наличии перспектив для урегулирования конфликта на Украине, отметив, что видит «свет в конце тоннеля».
Кроме того Путин также предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести переговоры в Москве. Однако в Киеве от подобного предложения отказались.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.