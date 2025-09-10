Экс-губернатора Курской области подозревают во взяточничестве

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый в хищении одного миллиарда рублей при строительстве оборонительных сооружений, стал фигурантом еще одного уголовного дела: против него возбудили дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщают журналисты из зала заседаний Мещанского суда Москвы.
«Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки). Обвинение пока не предъявлено», — передает РИА Новости. Уточняется, что срок по предыдущему делу, связанному с хищением миллиарда, продлен до 27 января 2026 года.
Отмечается, что Смирнов подтвердил, что заключил сделку со следствием. Свою вину он признал.
«Я признал вину, даю признательные показания, готов выполнить все условия досудебного соглашения о сотрудничестве», — сказал Смирнов. Его слова передают корреспонденты.
Ранее Алексей Смирнов был задержан после проверки расходования средств, выделенных на строительство линии обороны в приграничных районах Курской области. Алексей Смирнов и его бывший заместитель заключили досудебные соглашения и получили государственную защиту.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.