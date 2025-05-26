Военкор Сладков заявил, что возвращенных из плена ВСУ не нужно делать героями

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Сладков заявил, что всех вернувшихся из плена бойцов ВС РФ нужно чествовать
Сладков заявил, что всех вернувшихся из плена бойцов ВС РФ нужно чествовать Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Возвращенных из плена ВСУ российских военнослужащих не стоит делать героями. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков. 

«А вот с возвращением попавших в плен к врагу российских военнослужащих — тут помпа не нужна. Плен — это не первая доблесть в ходе СВО <...> Пленных всем обеспечить, но героями делать не надо», — заявил Александр Сладков в своем telegram-канале. При этом военкор отметил, что существуют исключения: например, если военный попал в плен, защищаясь до конца или будучи в беспамятстве. Также, по мнению Сладкова, стоит публично освещать возвращение из плена гражданских лиц и пророссийских политических заключенных.

В своем сообщении Сладков привел пример интервью одного из российских пленных, опубликованного противником. По словам военкора, этот военнослужащий проявил преданность России даже в условиях плена, что, по мнению журналиста, заслуживает отдельного внимания.

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Возвращенных из плена ВСУ российских военнослужащих не стоит делать героями. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.  «А вот с возвращением попавших в плен к врагу российских военнослужащих — тут помпа не нужна. Плен — это не первая доблесть в ходе СВО <...> Пленных всем обеспечить, но героями делать не надо», — заявил Александр Сладков в своем telegram-канале. При этом военкор отметил, что существуют исключения: например, если военный попал в плен, защищаясь до конца или будучи в беспамятстве. Также, по мнению Сладкова, стоит публично освещать возвращение из плена гражданских лиц и пророссийских политических заключенных. В своем сообщении Сладков привел пример интервью одного из российских пленных, опубликованного противником. По словам военкора, этот военнослужащий проявил преданность России даже в условиях плена, что, по мнению журналиста, заслуживает отдельного внимания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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