Военкор Сладков заявил, что возвращенных из плена ВСУ не нужно делать героями

Возвращенных из плена ВСУ российских военнослужащих не стоит делать героями. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.
«А вот с возвращением попавших в плен к врагу российских военнослужащих — тут помпа не нужна. Плен — это не первая доблесть в ходе СВО <...> Пленных всем обеспечить, но героями делать не надо», — заявил Александр Сладков в своем telegram-канале. При этом военкор отметил, что существуют исключения: например, если военный попал в плен, защищаясь до конца или будучи в беспамятстве. Также, по мнению Сладкова, стоит публично освещать возвращение из плена гражданских лиц и пророссийских политических заключенных.
В своем сообщении Сладков привел пример интервью одного из российских пленных, опубликованного противником. По словам военкора, этот военнослужащий проявил преданность России даже в условиях плена, что, по мнению журналиста, заслуживает отдельного внимания.
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