Как Набиуллина, Орешкин и Силуанов хвастались победой над кризисом

00:18 18 января 2018 0

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр Экономразвития Максим Орешкин и глава Минфина Антон Силуанов говорили о прогрессе 2017 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр экономразвития Максим Орешкин и глава Минфина Антон Силуанов рассказали участникам экономического Гайдаровского форума о результатах 2017 года и о том, что ждать после марта 2018. Те, от кого напрямую зависит экономическое будущее России, встретились на панельной дискуссии «Устойчивость экономического роста в России и мире». Это самое статусное мероприятие второго дня форума вызвало настоящий ажиотаж.

В зале яблоку негде было упасть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актовый зал университета РАНХиГС был переполнен: люди стояли в проходах, кто-то сидел на полу, даже организатор мероприятия, ректор университета народного хозяйства Владимир Мау не сразу нашел свободное место — помогли студенты-волонтеры. Всем хотелось узнать, насколько стабилен экономический рост, который демонстрирует российская экономика в последний год, и каковы его перспективы.

На удивление, дискуссия началась не с разговора с экспертами, а опроса зрителей. Ведущий предложил всем собравшимся выбрать вариант ответа к следующему вопросу: «Согласны ли вы с утверждением, что мировая экономика вышла из кризиса 2008 года, а российская экономика — из кризиса 2015—2016 года». Когда ведущий попросил Орешкина рассказать о достижениях его ведомства за 2017 год, министр с улыбкой отметил, что дождется, пока ответит весь зал, так как не хочет повлиять на результаты голосования.

Вице-премьер Игорь Шувалов и глава Роснано Анатолий Чубайс тоже пришли узнать о будущем российской экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Какое самомнение», — процедила соседка слева вдогонку самому молодому министру России. Впрочем, оказалось, что Орешкину действительно есть, чем гордится. Он отчитался, о показателях роста экономики (авиаперевозки увеличились на 20%, продажа легковушек — на 12% и т. д.) и отметил, что 2017 — год окончания адаптации российской экономики к изменившейся системе. «Три года назад инфляция была под 15%, ни один человек в этом зале не верил, что спустя три года, мы будем говорить об отклонении на полтора процента от заданного курса на 4% инфляции в год», — заявил Орешкин.

Его оптимизм поддержала Набиуллина. Она предсказала дальнейший рост экономики на 1,5 — 2% в год, посетовав, что мы продолжаем оглядываться на нефтедоллар, впрочем, тут тоже наблюдаются позитивные моменты: «Зависимость сохраняется от цен на нефть, но все-таки наша экономика научилась жить самостоятельно и работать при низких ценах».

Глава Минфина пообещал в 2018 году прогнозируемый курс рубля, что сыграет на руку как экспортерам, так и импортерам. И даже представитель бизнеса президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг также признал, что год выдался скорее позитивным, в том числе из-за деятельности кабмина: «В росте 2018 года лежит принятые нормы правительства по стабилизации отрасли. Капиталовложения „Реновы“ в 2018 году выросли на 50% за 2017 год, а в 2018 году, мы запланировали удвоить эти цифры. В целом, экономика верит в инновации, и правительство делает многое для этого».

Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева похвалила главу Минфина Антона Силуанова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева и вовсе нарисовала идиллическую картину. Сначала она заявила, что «год был просто отличный», а после призвала зал поаплодировать Силуанову. По мнению Георгиевой есть три главных достижения правительства в 2017 году, которые нужно отметить: бюджетное правило, программа по цифровизации экономики, а также решение системно управлять ожиданиями. Тут зал удивленно стал переглядываться — давно столько похвалы в адрес кабмина не сыпалось. Но, кажется, что эти позитивные отклики немного разговорили главу МЭР Орешкина — он начал рисовать картину будущего, того, что ждет нас в следующем политическом цикле.

«Потребительский спрос должен увеличиться, ставки по ипотеке снизиться, а инвестиционная активность вырасти от позитивного эффекта новой экономической политики, которая сформируется к маю [то есть к формированию нового правительства после инаугурации выбранного в марте 2018 года президента — прим. „URA.RU“]», — заявил Орешкин, и тут же поспешил добавить, что ему пока преждевременно об этом говорить. Но спустя еще некоторое время, министр все-таки приподнял завесу тайны. Он рассказал, что с весны 2018 года приоритетом правительства станет создание качественного уровня жизни. «Это укрепит экономику, остановит утечку человеческого капитала, и, наоборот, привлечет в Россию высококвалифицированных специалистов», — уточнил он. Орешкин отметил, что с 2018 года будет вводиться новая практика оценки госуправления: экономика будет успешной, если акцент будет сделан не на количестве денег потраченных на какую-то отрасль, а на эффективность их использования.

Глава МЭР Максим Орешкин рассказал о планах правительства на май 2018 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявления Орешкина, как и любого другого члена кабмина, нужно рассматривать в призме предвыборной кампании Владимира Путина, отмечает директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России Павел Салин. «Все что сейчас говорят чиновники — работает на кампанию Владимира Путина. Власть окончательно осознала тот факт, что население заботят социально-экономические вопросы, а международная повестка ушла на второй план. Эта дискуссия касалась бюджетного маневра, того, что не нужно увеличивать расходы на социальный блок, а нужно их делать эффективнее. Этот вопрос сейчас действительно активно прорабатывается», — пояснил эксперт. Он также добавил, что в мае 2018 года вся тройка участников этой панели может сохранить за собой посты: «Кадровый вопрос будет конечно решаться после выборов, но сейчас, на старте, шанс есть у каждого: и Силуанов, и Набиуллина, и Орешкин подходят под типаж молодых технократов».