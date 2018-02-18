15:16 18 февраля 2018 1

Отношения вне брака сейчас осуждает в два раза больше людей, чем в 90-е Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супружеские измены стали одной из самых обсуждаемых тем этой недели. Согласно последним опросам ВЦИОМ, 64% россиян осуждают измены. Причем женщин, не приемлющих измены, куда больше, чем мужчин (69% у женского пола, против 57% — у мужского, по результатам опросов). ВЦИОМ уверяет, что с начала 90-х годов критиков измен стало куда больше. Так, в 1991 году максимально предосудительно к изменам отнеслись лишь 35% россиян.

Опросы отражают патриархальные стереотипы россиян, но имеют мало отношения к реальности Фото: depositphotos.com © URA.RU

Похожие цифры дает и «Левада-центр». Согласно их опросам, проведенным в январе 2018 года, отношения вне брака осуждает 68% россиян, причем женщины также выступают против измен куда жестче, чем мужчины.

Опросы транслируют вековую социальную норму, говорит историк психологии, экс-депутат Госдумы Леонид Радзиховский. «Это такая традиционная домостроевская психология: мужчина — самец, кабан, ему можно изменять. Ведь измена только украшает его. А вот изменившая женщина — это… [проститутка]. Общество транслировало эти ценности веками», — замечает психолог в беседе с «URA.RU».

В ответах на вопросы россияне просто хотят соответствовать политическому курсу, считает координатор программы «Гендерная демократия» Фонда имени Генриха Белля Ирина Костерина.

«В современном сознании есть большая разница между тем, что говорят социологу и как живут на деле. И если есть запрос на консерватизм и мораль, то люди стараются на словах следовать этому тренду», — рассказала Костерина «URA.RU».

К геям относится негативно около 80% россиян Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кроме того, в наше время социологи фиксируют тренд на снижение сексуальности, замечает руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. «Это научно зафиксированной факт, который отмечают в разных точках планеты. У людей снижается интерес к сексуальной сфере, проявляется меньше интереса к сексуальной разнузданности. Соответственно, измена становится все менее нормальным явлением», — отмечает социолог.

Он связывает асексуальность с виртуализацией и изменившимся ритмом жизни. «Сексуальность всегда была противовесом рутине. Современный же мир представляет огромное количество развлечений, которые позволяют реализовать либидо совершенно иным образом», — говорит Фирсов. Влияет и виртуализация: люди переносят значительную часть своей энергии в сексуальное пространство. Особенно это заметно у современной молодежи, замечает эксперт.

Фиксируют опросы ВЦИОМ и изменение отношения россиян к однополым связям. Их не одобряют 79% россиян. «Левада-центр» вообще говорит о 83% населения. В то же время, в 1991 году (статью за мужеложство в стране отменили только в 1993 году) к однополым связям отнеслись негативно лишь 57% россиян.

Современное отношение к однополым связям полностью сформировано телевидением, считает психоаналитик и активная феминистка Мария Арбатова. «Передачи по телевидению постоянно рассказывают о том, какие ужасы творятся в Европе, а нас представляют высокодуховной страной, и люди хотят этому соответствовать», — считает феминистка.

Гомофобия россиян сформирована телевидением, считают эксперты Фото: Илья Московец © URA.RU

С этим соглашается и Радзиховский. «Если сегодня россиянину задать вопрос «в чем же заключается наша духовность?», то единственный ответ, который он сформулирует в первую же секунду, это то, что «у нас геям не дают развернуться», — отмечает эксперт.

Телевидению в России несложно сформировать негативное отношение к однополым связям: закон о запрете гей-пропаганды не позволяет показывать их в позитивном ключе, говорит Костерина. «Люди формируют свои представления из публичных ток-шоу, по которым выходит, что геи — это какие-то прыгающие артисты с перьями на голове», — считает специалист.

При этом «Левада-центр» замечает, что за последние годы стерлись межпоколенческие различия в гомофобии. Так, в 2008 году молодые мужчины (до 30 лет) значимо отличались от взрослых мужчин в более терпимую сторону. Сейчас эти различия исчезли.

Радзиховский считает, что за последние годы гомофобию искусственно сделали чуть ли не национальной идеей России.

«Судя по ТВ, современная Россия столкнулась с двумя вызовами своему существованию — это НАТО и геи, которые окружают нас со всех сторон и от которых мы постоянно отбиваемся по телевизору. В этом и есть наша главная миссия, вокруг этого построена наша духовная борьба», — говорит психолог.

Однако все эти опросы скорей отражают архетипы в голове у людей, чем реальное положение дел, считает специалист Института социологии Леонтий Бызов. «На практике разница в сексуальном поведении постепенно уравнивается у мужчин и женщин. Чем моложе поколение — тем это сильнее заметно. После сексуальной революции поведение изменилось, просто люди пока что не готовы признаться в этом социологам», — резюмирует эксперт.