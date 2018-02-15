Почему «Мобильный избиратель» придется по душе критикам власти

23:03 15 февраля 2018 1

Благодаря системе «Мобильный избиратель» россияне могут голосовать на любом удобном для них участке Фото: Николай Бастриков © URA.RU

На президентских выборах 18 марта россияне смогут голосовать на тех избирательных участках, где им это наиболее удобно, а не только по месту постоянной или временной регистрации. Такая возможность стала доступной благодаря системе «Мобильный избиратель». Эта технология заменила открепительные удостоверения, массовое использование которых вызывало многочисленные нарекания и жалобы в ходе прошлых кампаний.

Желающему проголосовать «по-новому» следует выбрать ближайший удобный избирательный участок, например, через специальный сервис «Найди свой избирательный участок» на сайте Центризбиркома. Можно сделать это, посетив Многофункциональный центр (МФЦ) или территориальную избирательную комиссию. Кроме того, можно оформить заявку онлайн через единый портал «Государственные услуги».

О том, почему ноу-хау будет востребовано россиянам и как «Мобильный избиратель» повысит прозрачность выборов — «URA.RU» рассказал директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

Я убежден, что новая система окажется очень популярной по той причине, что она чрезвычайно проста и удобна в использовании. Стоит признать, что прибегать в XXI веке к помощи открепительных удостоверений — уже не актуально. Прежняя система отличалась бюрократией — за этими удостоверениями надо было специально идти, писать заявления. Именно поэтому люди, которые даже хотели проголосовать, были вынуждены игнорировать выборы, слишком много было мороки, это отпугивало.

Политолог Алексей Мартынов полагает, что ноу-хау окажется востребованным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сейчас, к счастью, все меняется: формальности устранены, никуда специально ходить не надо, можно с мобильного телефона или компьютера выбрать избирательный участок, который лично вам удобен для голосования. Это может сделать не только продвинутый молодой человек, но и пенсионер, если такая необходимость у него существует.

Услуга окажется популярной у тех, кто, к примеру, в день выборов находится в служебной командировке или в гостях у родственников в другом городе. Немало россиян сегодня работают, например, в Москве, а прописаны в другом регионе. Теперь они тоже получат возможность принять участие в голосовании.

Реализовать это нововведение позволило развитие цифровых технологий — теперь создана единая база избирателей всей страны. В итоге голосовать можно, где душе угодно — хоть в столице, хоть на Камчатке.

Важно здесь и другое. Система «Мобильный избиратель», по сути, стала ответом тем, кто считал открепительные удостоверения удобным способом для различных злоупотреблений в ходе выборов. Да, надо признать, что почва для тех или иных нарушений действительно существовала — бывали случаи, когда люди голосовали по два раза. Теперь все это в прошлом. Возможность манипуляций и всяческих махинаций при новой системе исключена.

Я думаю, что президентские выборы 18 марта достоверно покажут, насколько востребованной является новый механизм, и в каких доработках он, возможно, нуждается.