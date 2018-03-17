Почему тарифы за коммуналку снова увеличатся

19:13 17 марта 2018 0

Госдума готовит поправки в Жилищный кодекс Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Жители многоквартирных домов смогут платить за воду, электричество, газ и тепло напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО) по так называемым прямым договорам. Сегодня плата за коммунальные услуги осуществляется через управляющие компании (в том числе ТСЖ, ЖСК, ЖК и ЖКХ), которые перечисляют полученные деньги в РСО. Так, Госдума РФ готовит к рассмотрению проект с поправками для Жилищного кодекса. По мнению инициаторов законопроекта, исключение УК из системы оплаты упростит жизнь собственникам. Однако мнения опрошенных «URA.RU» экспертов разделились. Главное — принятые поправки грозят увеличением тарифов за коммунальные услуги.

В истории с прямыми договорами в настоящий момент существует два варианта. «Жителям дается выбрать: то ли платить через УК, то ли напрямую РСО. Сейчас такая возможность тоже есть. Однако управляющая компания все равно отвечает за объем платежей. Поправками в кодекс мы эту часть убираем», — пояснил Павел Качкаев, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ. Для перехода на прямой расчет с РСО достаточно будет решения общего собрания жильцов.На заключение прямого договора дается три месяца.

Сегодня уже существуют прямые расчеты собственников с РСО, но существенных изменений нет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Второй вариант предполагает: если у дома есть долги по коммунальным платежам, ресурсоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с УК и перейти на прямые платежи с жильцами дома. «С бытовой точки зрения прямые договоры с РСО — это удобно, — считает юрист Лада Орлова. — Если у собственника конфликт с управляющей компанией и он не хочет оплачивать коммунальные услуги через нее, то жилец может организовать оплату напрямую». Так, сегодня во многих регионах России население уже перешло на прямые расчеты с РСО, минуя управляющую организацию дома как посредника.

«Это не совсем прямые договоры. Но существенного улучшения качества коммунальных услуг нигде не произошло», — уточнил специалист-практик в сфере правового регулирования ЖКХ Центра передовых технологий РАНХиГС Игорь Кокин. По его мнению, прямые расчеты не повлияли на снижение платежей. Поэтому с нововведениями многие опасаются увеличения стоимости ресурсов, тарифы на которые сегодня регулируются государством.

«В одностороннем порядке никто не может повысить плату за ресурсы, поэтому опасения того, что изменения в кодексе могут привести к повышению тарифов, я считаю по меньшей мере необоснованными», — отметил Качкаев. Однако специалист-практик в сфере правового регулирования ЖКХ Кокин не разделяет его мнения.

«Производство ресурса и его продажа — две разные вещи, поэтому ресурсоснабжающая организация — хочет она того или нет — будет создавать посредников, которые станут заниматься вопросами, связанными с реализацией ресурса. Соответственно, этих посредников придется содержать», — пояснил Кокин. По его мнению, в случае повсеместного введения прямых договоров тарифы неизбежно увеличатся, несмотря на то, что их регулирует государство.

У РСО появятся дополнительные расходы, связанные с необходимостью администрирования затрат:

«Начисление, сборы, работа с документацией. Хочет того государство или нет, РСО в той или иной степени будет добиваться учета этих затрат. Следовательно, платежи увеличатся, так как этих затрат в сегодняшних тарифах нет.

Расходы РСО так или иначе отразятся стоимости платежей», — подчеркнул Кокин.

С нововведениями в Жилищный кодекс непонятной остается ситуация с должниками по коммунальным услугам. По мнению зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Качкаева, работа с ними ляжет на РСО. А управляющая домом организация по-прежнему будет заниматься жилищными условиями. Сегодня УК платит деньги РСО за тот объем ресурсов, который потребил дом. Если есть долги, компания платит из фонда по содержанию дома «фактически из тех денег, которые она получает с граждан», — уточнил Кокин.

По его мнению, если мы перейдем на прямые договоры, то расходы, связанные с должниками, дополнительно лягут на плечи РСО. Управляющие организации перестанут выплачивать недостающие средства из фонда по содержанию дома. «У РСО этих фондов нет, и поэтому они будут, безусловно, стараться эти расходы в тарифы платы за свои ресурсы заложить, — отметил Кокин. — Расходы, связанные с задолженностью по дому, — это же тоже убытки. В результате они лягут не только на плечи жителей дома-должника, а на всех, кто пользуется услугами данной РСО».

Вопросы с некачественными услугами придется решать через УК Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Что касается вопроса с поставкой некачественного ресурса или неправильного начисления платы за услуги, то, по мнению Качкаева, их придется решать через управляющую домом организацию. «Она в любом случае отвечает за содержание общедомового имущества и отвечает за доведение ресурса до собственников. Если же в доме нет света или тепла, то жильцы будут предъявлять претензии к управляющей организации, разбираясь, кто виноват. То ли это ресурс некачественный, то ли дело в содержании общедомового имущества», — пояснил Качкаев. Таким образом, предполагается, что проблемы с РСО будут решать управляющие организации.

По мнению Кокина, такой подход с точки зрения гражданского законодательства ни к чему не приведет. «Пока у управляющей организации нет договора, соответственно, у нее нет оснований, чтобы в судебном порядке действовать от имени собственника. И фактически у нас стороны договора проблемы взаимоотношений решают либо лично, либо в судебном порядке. Соответственно, потребителю с претензиями придется идти к лицу, с которым у него заключен договор», — заключил собеседник агентства.

Отметим, что Государственная Дума РФ только рассматривает законопроект внесения поправок в Жилищный кодекс. Второе чтение запланировано на 21 марта. Эксперты агентства не исключают, что в проект будут вноситься поправки, существенно меняющие его концепцию.