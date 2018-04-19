Лечиться придется корой дуба. Даже «Виагру» запретят

13:05 19 апреля 2018 0

Далеко не у всех зарубежных лекарств существуют отечественные аналоги Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Запрет на поставку в Россию лекарств из США заставит людей покинуть страну, а также активизирует черный рынок. Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают: в первую очередь удар будет нанесен по детям, онкологическим больным, диабетикам и ВИЧ-инфицированным.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не увидел беды в запрете поставок препаратов из США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что из США в Россию поставляется 1019 лекарственных препаратов, из них 90 не имеют российских аналогов, и в отношении них контрсанкции действовать не будут. Ранее на рассмотрение парламента поступил законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США. Документ, в частности, содержит запрет на ввоз лекарственных препаратов из США и «ряда иностранных государств».

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов сообщил «URA.RU», что в заявление спикера Госдумы, похоже, закралась ошибка: «Из США в Россию поставляется не 1019 препаратов, как было озвучено, а 220. По большинству из них аналоги действительно существуют. Однако с некоторыми, очевидно, возникнут проблемы». По его словам, в случае реализации контрсанкций размеры потерь для американской фарминдустрии составят около 45 млрд рублей в год.

Доля иностранных препаратов на российском рынке — примерно 68%. Если мы запретим импорт, полки аптек опустеют Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

«Мы можем отказаться от поставок [лекарств] из США, но не в состоянии закрыть рынок от европейских лекарственных средств. Дело в том, что доля иностранных препаратов на российском рынке оценивается примерно в 68%. Большая часть ввозится к нам именно из стран Евросоюза», — сообщил Беспалов.

Однако общественный деятель и журналист Антон Красовский уверен — никакой ошибки в цифрах, приведенных Володиным, нет: «Вопрос в том, какие препараты считать американскими. Непосредственно на территории США производятся лекарства для внутреннего рынка. Все, что идет на экспорт, делается в Канаде или Ирландии. Эти препараты тоже будут считаться американскими. И их, конечно, не 200, а раз в пять больше», — пояснил он «URA.RU». По его мнению, фармзапрет ударит по всем без исключения: «Например, у больных ВИЧ отнимут эвиплеру — это единственный комбинированный препарат „три в одном“, внесенный в список жизненно-важных средств. Мы останемся без трувады, основного в современном мире препарата доконтактной профилактики. Нам перестанут завозить эдюрант, важнейший компонент нетоксичных схем. Под запретом окажется совальди, эффективный препарат при лечении гепатита С».

По словам журналиста Антона Красовского, сокрушительный удар будет нанесен по ВИЧ-больным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По его словам, в панике сегодня находятся диабетики: «Люди пользуются американским инсулином, но его тоже хотят отнять. В России ведь производится инсулин, то есть формально аналог есть. Но с нашим инсулином вы обязательно сдохнете. В общем, прав граф Толстой из Госдумы [вице-спикер Госдумы Петр Толстой], который предлагает лечиться нам корой дуба — ничего, кроме коры дуба, в нашей стране действительно до сих пор не придумали».

Как рассказал «URA.RU» президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, опубликованная им петиция, адресованная президенту Владимиру Путину и депутатам Госдумы, с просьбой не запрещать поставки медпрепаратов из США, за четыре дня получила поддержку более 90 тысяч россиян. «Лично у меня вызывают сомнения цифры, озвученные депутатами. Если им верить, то Россия якобы производит 900 аналогов американских лекарств. Во-первых, у нас нет таких технологий, во-вторых, у нас нет необходимого сырья.

Десять лет назад у нас вообще не было фармпромышленности как таковой, и вдруг раз — и все появилось. Так не бывает»,

— пояснил Саверский.

Он полагает, что возможное введение запрета активизирует черный рынок: «В ближайшее время в соседней Белоруссии может появиться множество контор, которые будут заниматься поставками препаратов по заказу в Россию. Правда, по значительно завышенным ценам. Люди, которые зависят от препаратов, будут даже уезжать из страны. Ведь это без преувеличения вопрос жизни и смерти».

Запрещенные лекарства все равно будут поступать в Россию — но уже по подложным документам и завышенным ценам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам доктора медицинских наук, члена Профессиональной ассоциации андрологов России Льва Белого, серьезная проблема заключается в качестве дженериков — более дешевых аналогов оригинальных препаратов. «Например, силденафил — основное действующее вещество производимой в США „Виагры“ — производится и в России. Но количество и выраженность побочных эффектов у российских аналогов несопоставимо выше, нежели у оригинала. Именно поэтому людей, которые принимали российский силденафил, трудно уговорить потом перейти на „Виагру“ — они очень боятся, что ситуация повторится», — пояснил он «URA.RU». Белый полагает, что сейчас необходимо ставить вопрос не о наличии отечественных аналогов, а о других незапрещенных дженериках, производимых за рубежом.

Педиатр Дмитрий Малых пояснил «URA.RU», что возможный запрет на ввоз лекарственных препаратов из США больно ударит по всем сферам медицинской деятельности.

Контрсанкции могут сорвать вакцинацию в России, опасаются врачи Фото: Илья Московец © URA.RU

«Есть риск, что под запрет может также попасть импорт из стран-союзников США — большинства государств ЕС. В педиатрической практике это резко изменит ситуацию с вакцинопрофилактикой. В Россию могут перестать ввозить поливакцины Пентаксим (против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной палочки типа B), Инфанрикс (против дифтерии, коклюша, столбняка), Инфанрикс гекса (против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной палочки типа B, гепатита B), Приорикс (против коклюша, краснухи и паротита), Энджерикс (против гепатита B), Ваксигрип, инфлювак (против гриппа). Российские вакцины против этих заболеваний чаще дают нежелательные реакции в виде возникновения лихорадки, местной реакции в виде боли в месте введения инъекции. Многих родителей это пугает, и они отказываются от российских вакцин в пользу импортных», — пояснил Малых.

По его мнению, если импорт закроют, это неизбежно приведет к росту отказов от вакцинации, что представляет реальную угрозу распространения опасных инфекционных заболеваний: «Российские же вакцины против гриппа вообще не соответствуют требованиям ВОЗ, и целесообразность их использования у многих коллег и у меня лично вызывают сомнение». По его словам, тревогу также вызывает желание заместить оригинальные импортные препараты на российские копии. Малых опасается, что с рынка пропадут оригинальные антибиотики Роцефин, Аугментин, Пульмикорт — самый эффективный гормон, применяемый для лечения ложного крупа, Тамифлю — оригинальный препарат против гриппа.