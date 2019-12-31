Когда на Урал приедут Мадонна с Элтоном Джоном и умрут «Космос» и ДИВС

Мэр Высокинский недавно поспорил — приедет ли Мадонна в Екатеринбург. Это вызов и для «Екатеринбург-Экспо» Фото: depositphotos.com

Появление конгресс-холла МВЦ «Екатеринбург Экспо» навсегда изменило восприятие Екатеринбурга. Теперь в уральской столице куда легче представить международное мероприятие с участием президента России Владимира Путина или концерт звезды мировой оперной сцены Анны Нетребко. «URA.RU» поговорило с тем, кто перекраивает графики и маршруты федеральных и региональных «випов» и, пожалуй, пока единственный способен подарить Екатеринбургу шоу, за билет на которое не жалко отдать миллион — директором МВЦ «Екатеринбург Экспо» Игорем Даниловым.

С местными площадками «Екатеринбург Экспо» уже не соревнуется — они ему не конкуренты Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Сколько тратит область на содержание выставочного комплекса и сколько зарабатывает он сам? Какой план по расходам-доходам у «Екатеринбург Экспо»? Каковы показатели выполнения вашего собственного KPI?

— Область на содержание не тратит ничего, она тратила на строительство (того же конгресс-центра), на погашение процентов, на обслуживание кредита в Сбербанке и на погашение тела кредита. Но это инвестиционная составляющая. Этот объект окупается в рамках экономики области. В рамках одной коммерческой структуры такие объекты в мире почти никогда не окупаются и большая редкость, когда не получают субсидии на содержание. Мы не получаем.

В этом году по выручке мы достигли 567 миллионов рублей. В 2020 году — рассчитываем на 700 миллионов рублей, а к 2022 году мы планируем около одного миллиарда. В следующем году мы, наверное, покажем небольшой доход, потому что у нас с учетом введения нового конгресс-центра сильно возрастет налог на имущество. И это ощутимые деньги. Но они вернутся в бюджет региона.

Новая должность не прибавила знакомств в чиновничьей среде, признается Данилов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Среди множества показателей, утвержденных советом директоров, основной показатель, который характеризует развитие и результаты деятельности — это выручка. И за три года она утроилась.

— Во что вкладываете заработанное?

— В развитие. Фудкорт, например, в этом году полностью обновлен: там был такой китайский рынок, а сейчас все в едином стиле. Мы сделали новую навигацию, потому что по старой даже я путался в первые дни. А сейчас раскрасили павильоны, стрелочки в разные цвета — все наглядно, понятно, читаемо.

— За полгода с момента запуска конгресс-холла что-то ощутимо изменилось?

— Безусловно. Ощутимый качественный рывок. Вся деловая часть — выставки, конгрессы, конференции — полностью перешла туда. Ранее она разворачивалась непосредственно в павильонах, но все это временные конструкции, это несерьезно — некоторые из них строились на один-два года, но в общей сложности прослужили практически девять лет. «Иннопром» растет, и уже невозможно было проводить его на таких деловых площадях, нужно было освобождать все это под выставочное пространство.

Билеты чиновники не просят, но в «Екатеринбург Экспо» всегда сами чутко следят за приглашением главных друзей «выставочника» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Плюс мы получили, я считаю, лучшую в России концертную площадку. Есть, конечно, тот же «Крокус Холл», Кремлевский дворец, но они намного старше. И тот же «Крокус» уже планирует в реконструкцию заходить. Мы же запустились в этом году с самым современным оборудованием, трансформирующейся сценой, залом с потрясающей акустикой. У нас можно проводить мероприятия любого формата: от тысячи мест до шести тысяч мест с танцполом. Нужно — и больше можем дать: первый павильон реконструирован: добавлена вентиляция и туалеты, выставлена акустика. Так же в нем появилась ВИП-концепция для отдыхающих — выделена отдельная лаунж зона на втором уровне. Теперь павильон может принимать мероприятия до 20 тысяч человек.

— По количеству мероприятий есть прирост?

— В 2016-м, во всем выставочном комплексе было в год 22 мероприятия. В этом году по итогу будет около 100 мероприятий. Если же говорить о конгресс-центре, то к 2023-му году мы планируем загрузку его зала на 110 дней — это значит мероприятие раз в три дня.

— По ощущениям, сегодня Игорь Данилов получил неформальный статус главного концертмейстера Екатеринбурга и Свердловской области. В жизни этот статус что-то поменял? Контактов в записной книжке и звонков в трубке стало больше?

Не было бы в Екатеринбурге такой площадки, город, может быть, еще долго время не увидел бы Анну Нетребко Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Их стало, конечно, больше, но не потому, что всем нужны билеты, а потому, что других вопросов миллион. Моя записная книжка приросла большим количеством различных промоутеров, творческих людей, организаторов мероприятий. Но это прямо такой огромный пласт людей, который раньше мимо меня проходил. А вот чиновников в знакомствах практически не добавилось, может потому что я с ними знаком еще с работы в Заксобрании. И это помогает, кстати, очень, ведь есть куча хозяйственных вопросов, которые нужно решать и для сокращения времени принятия решений эти связи очень полезны.

— А потом эти чиновники тебе звонят уже за билетами на Нетребко и Крутого?

— Не часто. Но мы ценим наших друзей и партнеров, а потому всегда сами стараемся приглашать.

— Связи с устроителями мероприятий или известными москвичами помогают затащить больших звезд в Екатеринбург?

— Привезти звезду не проблема — вопрос гонорара. Нам интересно другое: привезти сюда какое-то мероприятие, звезду или персоналию, которых в Екатеринбурге не было. Промоутеры сами суперзвезд не привезут — для них это большие риски с их не такими уж большими деньгами, они все-таки не крупный бизнес. Так что в следующем году у нас, наверное, будет только один концерт со звездой мирового масштаба (скорее всего осенью). Но если бы не было конгресс-центра, то того же Игоря Крутого у нас не появилось.

— Он бы просто прошел не у вас, а в ККТ «Космос»…

В «Екатеринбург Экспо» комнаты для персоны любого статуса — от рядового зрителя до президента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Нет, это слишком масштабно для «Космоса». У него концерты: Москва, Минск, а дальше Нью-Йорк и Европа. И если бы не было такого зала, то на стадионе, например, он не стал бы выступать.

— Что такого с людьми произошло, особенно на фоне разговоров, как плохо живется, что они вдруг согласились тратить 50 тысяч на Нетребко или миллион (990 тысяч рублей стоила ложа) на Крутого?

— У нас, конечно, платежеспособность в сравнении с Москвой гораздо ниже, но потребность в таких концертах всегда была, просто ее невозможно было реализовывать, а сейчас такая возможность появилась. Был концерт «Би-2» в главном павильоне — им очень понравилось. Тилля Линдеманна (солист группы Rammstein) те же самые организаторы к нам везут. И тот же Тилль или «Би-2» просто не выступают в маленьких залах, барного масштаба — у них большие залы с вип-зонами.

— Отказывать кому-то уже приходилось?

— Пока нет, и пока мы очень гибкие, то есть можем подстраиваться под график тех или иных артистов.

— Площадок стало много. «Ельцин-центр», «Синара-центр», все еще жив «Космос» и даже ДИВС «Уралочка». А под «Ночь музыки» будут использовать и Центральный стадион. Кто из них вам конкурент?

— Мы ни с кем не боремся.

В этом году МВЦ «украл» Стаса Михайлова у ККТ «Космос» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Тем более, что вы постепенно забираете на себя большие мероприятия — другим площадкам концертным грозит просто закрытием? Стаса Михайлова, знаю, забрали у «Космоса».

— Места хватит всем, я думаю. Мы все-таки стараемся расти за счет тех мероприятий, которые без площадки сюда бы не приехали. Другим закрытие не грозит — тот же «Космос» может проводить какие-то еще мероприятия. В конце концов, у них кино можно смотреть, а у нас нельзя.

— Кстати, про Стаса Михайлова и сбой в оборудовании — с такими ЧП нишу под себя не подомнешь…

— Мы говорим, что техника не выдержала накала таланта и страсти артиста. Но если серьезно, да, был скачок напряжения, сработала защита и в течение 10 минут все было восстановлено. После проверки — концерт возобновился. Мы стараемся учитывать любой опыт, даже такой и становимся лучше с каждым днем. Технические проблемы бывают и на других площадках. У нас же за почти 30 мероприятий в зале — это единственный сбой.

— Может быть вы однажды закроете гештальт Екатеринбурга, который открыл один промоутер по фамилии Абражеев, пообещавший Элтона Джона? Певец так и не приехал.

На содержание МВЦ область не тратит из казны ни копейки, заверяет Данилов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Не знаю. Просто я не уверен, позволит ли здоровье Элтону Джону к нам приехать.

— А Мадонна? Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский вроде с кем-то спорил на эту тему.

— В следующем году точно не приедет. Но я бы никогда ничего не исключал.

— То есть привезли Нетребко, Вишневу, Крутого, подразнили, а на следующий год? А если город хочет больше?

— Такие концерты проходят при участии спонсоров. И если желающих поддерживать подобные мероприятия будет больше — то и число мероприятий увеличится.

— Что тогда точно записать в свой график на 2020 год тем, кто все еще ходит на концерты?

— Экспо-елка у нас открылась совместно с «Союзмультфильмом». Ждем всех! С первого января у нас «Цирк Дю Солей» с ледовым шоу в первом павильоне будет. В феврале «Биг Лав шоу». Восьмого февраля в первом павильоне Limp Bizkit. Вот, Димаш Кудайберген 23-го февраля. Шестого марта «Звери». Восьмого марта Гарик Сукачев. Девятого — в первом павильоне, Тилль Линдеманн, 10 марта — Аль Бано и Ромина Пауэр. Последние, кстати, тоже из «Космоса», скорее всего, к нам перебрались.

Экспо-Елка (так она, скорее всего теперь будет называться всегда) уже стартовала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вот 21-го марта интересное мероприятие — «Музыка в темноте». Оркестр «Виртуозы Петербурга», при участии солистов Михайловского и Мариинского театра. 24-го апреля сольный концерт Максим Фадеев. Ну, это то, что уже подписано и частично вышло на продажу.

— Тем, кому нужны не звезды, а деловые контакты — вы же деловая площадка — на каких мероприятиях у вас их искать в 2020-м?

— Федеральный импульс получил форум высотного строительства «100+», сейчас это еще и выставка. В следующем году, думаю, это будет полноценно первый 20-тысячный павильон под выставку. Традиционный чемпионат России World Skills по направлению «хайтек». У нас «Росатом» проводит чемпионаты корпоративные ежегодно. Вторая выставка «Калибр» весной, новый проект «Образование» — на осень, большой женский форум. Компания «Пермские ярмарки» проводила выставку Здравоохранение, в 2020-м проведет выставку «Рудник».

— Для политических мероприятий и партий, например, ценник отличается от традиционных? И готовы ли вы принять у себя какие-то экстравагантные мероприятия — съезд сатанистов, слет блогеров Навального?

Кинотеатра в «Екатеринбург Экспо» пока нет — да и времени на киносеансы скоро просто не будет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Ценник для всех один — зависит от потребностей, технического задания. А про готовность, может быть, скажу что-то криминальное, но все, что в рамках закона — пожалуйста, приходите, проводите. У нас только религиозные мероприятия пока не проводились, а так — все уже было.

— В этом году возникли определенные логистические проблемы. На выезде с концертов собиралась очередь вип-кортежей. Как решаете?

— Мы мониторим каждое мероприятие, смотрим, где какие там пробки, ошибки, где что нужно скорректировать. Для меня прямо личная больная тема, если говорят: вот, опять пробка «Экспо», там не выехать. Мы уже поставили забор, чтобы люди не выходили на проезжую часть после концерта двигаясь к своим машинам, а шли через переходы, которые у нас уже регулируют волонтеры.

Машины и таксисты паркуются в три ряда у конгресс-центра. Соответственно знаки поставили, думаю добавим видеофиксацию и штрафы будут людям приходить за нарушение ПДД. У нас же один выезд пока не работает, который на старый Сибирский тракт ведет. Думаю, что в следующем году там закончат, наконец, и мы сможем пользоваться им полноценно.

И на каждое мероприятие «шаттлы» идут от метро «Ботаническая». На какие-то мероприятия там от площади 1905 года. Мы это анонсируем. И второе, что мы уже сделали, это есть договоренность с «Яндекс.Такси», которые гарантируют нам на мероприятиях постоянное наличие машин здесь — время заказа тут 5-10 минут и гарантированное отсутствие спекуляции.

— Ну и говоря про прошедший саммит GMIS — очень не хватало пешеходного моста через Кольцовский тракт, о котором так много говорилось. Со своей стороны вы что-то делаете?

— Очень бы мне хотелось, чтобы мост появился — тем более, что инвестор (в этой роли выступает компания «Сима-Ленд Андрея Симановского — прим. «URA.RU») есть. Но сейчас там проходит утверждение плана планировки территории под Универсиаду и будет понятно, где какая земля, какие границы. Тогда и с мостом определимся. Я надеюсь, в администрации города в начале 2020 года его утвердят. И, по идее, в следующем году его могут начать строить — и точно успеют к Универсиаде. А если не построят, то до Универсиады, думаю про него можно уже и не вспоминать.