Forbes составил рейтинг самых дорогих российских артистов на Новый год

Самым дорогим российским артистом на Новый год признана певица Алла Пугачева, стоимость выступления которой начинается от 200 тысяч евро. Однако из общего списка дорогих звезд Примадонна российской эстрады выбывает, так как, по словам ее официального представителя, Пугачева на новогодних мероприятиях не выступает. С учетом этого список самых дорогих артистов возглавили артисты Земфира, Филипп Киркоров и Сергей Шнуров.
По данным Forbes, за выступление Земфиры на новогоднем корпоративе придется заплатить 160-220 тысяч долларов, Филипп Киркоров обойдется в 160 тысяч долларов, а Сергей Шнуров — в 150 тысяч долларов. Несколько дешевле выйдет выступление певца Григория Лепса (130 тысяч долларов) и группы «Би-2» (110 тысяч долларов). За 80 тысяч долларов на мероприятии могут выступить Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Чуть меньше возьмут Стас Михайлов (75 тысяч долларов), София Ротару (50-70 тысяч долларов) и Валерий Меладзе (65 тысяч долларов).
Как сообщил глава InterMedia Евгений Сафронов, помимо звезд отечественной эстрады на корпоративы активно приглашают комиков, причем не только таких артистов федерального значения, как Сергей Светлаков и Михаил Галустян, но и более нишевых. Также, по словам эксперта, несмотря на кризис 2014 года, который обрушил рынок корпоративов почти втрое, спрос восстановился. И теперь на праздничных выступлениях артистам удается заработать до трети годового дохода.