Путин встретился с «клубом олигархов» в закрытом формате

Кому выгодна такая непубличность — Кремлю или бизнесу

16 ноября 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с РСПП в закрытом формате Фото: Владимир Андреев © URA.RU Медиапубличность грозит российскому бизнесу новыми санкциями Запада, которые могут ударить по экономике страны. Этим эксперты объяснили URA.RU решение президента РФ Владимира Путина провести встречу с представителями делового сообщества в закрытом режиме. По их словам, Кремль пошел навстречу Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП), который называют «клубом олигархов», потому что видит в нем партнера, который будет и дальше помогать развивать отечественную экономику. Встреча Путина с представителями РСПП 24 февраля 2022 года Фото: Kremlin.ru Владимир Путин встретился с руководством РСПП, собственниками и главами крупнейших компаний страны вечером 15 ноября. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Кремль официально не анонсировал этот разговор, но информация о том, что он планируется в СМИ просочилась на прошлой неделе. Путин и бизнес общались в закрытом формате. Как сказал URA.RU Дмитрий Песков, это был «обстоятельный разговор». «Ряд вопросов был сформирован по линии РСПП. Были разные выступления — со стороны бизнеса и экономического блока правительства. Речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики. О создании более, чем конкурентных условий для завершения процесса по переводу в Россию компаний», — сообщил представитель Кремля. Он также заметил, что закрытый характер встречи обусловлен еще и тем, что «подавляющее большинство предпринимателей, которые участвовали в ней, сталкивались с незаконным отношением к себе за рубежом». «Сейчас активно идет процесс перевода бизнеса в российскую юрисдикцию. Для этого используются все доступные механизмы, чтобы этот процесс был абсолютно совершенным, чтобы бизнес не сталкивался с проблемами и переводил в РФ свои компании, открывал новые рабочие места, вкладывал зарабатываемые деньги у себя на Родине. Об этом шла речь. Во многом — со стороны бизнеса», — рассказал Песков. Подобную встречу Путин проводил с бизнесом в день начала военной спецоперации — 24 февраля 2022 года. Тогда она частично была открыта для СМИ. Президент призвал бизнес с пониманием отнестись к происходящему и взаимодействовать с правительством по поиску инструментов, поддерживающих производство, экономику и рабочие места. «Россия остается частью мировой экономики. Наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы», — сказал он тогда. Представители бизнес-сообщества, присутствовавшие на встрече 24 февраля 2022 года, попали под западные санкции Фото: Георгий Бергал © URA.RU Между тем совсем скоро в отношении бизнесменов, присутствовавших на встрече, Запад начал вводить санкции. Некоторым топ-менеджерам даже пришлось покинуть свои посты. Так, Дмитрий Мазепин продал контрольный пакет акций «Уралхима» и ушел с должности генерального директора. Свои посты также покинули председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов, президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, управляющий директор «Яндекса» Тигран Худаверян, генеральный директор OZON Александр Шульгин и другие. На сегодня уже все участники той встречи находятся под различного рода ограничениями (кроме экс-главы OZON, с которого суд ЕС снял все рестрикции). Пожалуй, единственной открытой встречей Путина с представителями РСПП стал съезд этой организации, который прошел 16 марта этого года. Там присутствовали глава РСПП Александр Шохин, гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, основатель ГК ANT-Group Антон Батаков, член правления РСПП Виктор Дмитриев и многие другие. Президент констатировал: российская экономика развивается, несмотря на санкционное давление и тогда вновь призвал бизнес вернуться в российскую юрисдикцию. Из-за чего бизнес отказывается от публичности Государство беспокоится за состояние российского бизнеса, утверждают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прошлогодняя встреча Путина с главами крупнейших компаний страны, которые формируют ее бюджет и способны выполнять крупные госзаказы, и последовавшие в отношении ее участников санкции показала, что подобные обсуждения лучше вести без лишних глаз. Открытое мероприятие может повлечь за собой новые рестрикции, пояснил URA.RU бывший советник президента РФ по политическим вопросам Сергей Станкевич. «Участие в такой встрече отслеживается и учитывается [авторами санкций] независимо от того, что люди на этой встрече говорят или делают. Это рассматривается Западом как компромат на представителей российского бизнеса в тех кругах, кто формирует санкционные списки и кто определяет меру санкционного воздействия. Скорее всего, со стороны руководства РСПП поступило ходатайство, чтобы провести встречу непублично и не подставлять тем самым ее участников под новую волну санкций. Кремль прагматично пошел навстречу», — отметил Станкевич. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин называет такой подход «санкционной гигиеной». Политолог считает его более чем оправданным. «В Кремле понимают, что этот список [участников] может лечь в основу незаконно-рестрикционного воздействия в отношении бизнесменов, поэтому все закрыто. К слову, по этой причине закрывается и значительная часть статей федерального бюджета, чтобы они не подвергались анализу и не ложились в основу незаконного санкционного воздействия. Это „санкционная гигиена“, которая призвана оградить бизнес от дополнительной опасности», — пояснил эксперт. Уход бизнеса «в тень» не поможет избежать санкций Фото: Георгий Бергал © URA.RU Иного мнения придерживается глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), экс-начальник управления администрации президента РФ по внутренней политике Константин Костин. Он убежден, что наличие или отсутствие списка участников встречи с президентом для Запада не имеет никакого смысла — закрытость встречи не является спасением от санкций. «Списки людей, входящих в руководящие органы крупных компаний или в РСПП, хорошо всем известны, они есть в открытом доступе. За небольшим исключением большинство из них уже находятся под санкциями, как и предприятия, которыми они владеют и управляют», — объяснил свою позицию Костин. По его словам, поиск в списках участников встреч с Путиным тех, кто до сих пор не попал под западные санкции, — бессмысленная затея. «Если только там не придуман некий новый инструмент давления. Хотя креативность тех, кто вводит санкции, похоже, начинает иссякать», — резюмировал эксперт. Вводимые Европой и США санкции и выбираются по телефонному справочнику, считает Шпунт Фото: Official White House / Adam Schultz Профессор ВШЭ, гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт также считает, что «на практике те, в отношении кого Европа и США вводят санкции, выбираются по телефонному справочнику». «Есть много историй, когда люди, живущие на Западе и прекратившие деловую активность в России еще несколько лет назад, попадают под эти санкции», — рассказал политолог. Почему Кремль поддерживает закрытость «клуба олигархов» Для Путина важно, чтобы бизнес продолжал не только развиваться сам, но и вкладывать деньги в экономику страны, отмечает аналитик Сергей Станкевич. «Кремль заинтересован в том, чтобы крупный бизнес выжил, чтобы крупнейшие российские корпорации, сильные с точки зрения корпоративной структуры и накопленной культуры управления, стали партнерами государству, могли выступать в проектах государственно-частного партнерства. Кремлю на эту конфликтную эпоху и на будущее нужны крупные, хорошо организованные российские корпорации», — убежден он. Кремлю нужны хорошо организованные российские корпорации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU То, что Путин идет навстречу и общается с представителями РСПП без камер (даже без протокольной части), говорит о его желании поддерживать деловые отношения с «клубом олигархов», утверждает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «У многих есть реальные опасения и просьбы, и озвучивать их открыто никто не хочет, потому что много внутренних конфликтов. Также Путин мог озвучить новые векторы развития для бизнеса. Это может вызвать дискуссию, но эта дискуссия еще не созрела для какой-то публичной политики», — считает политолог. Если событие остается за рамками медиаполя, в этом есть смысл, дополняет глава ФоРГО Константин Костин: так власти могут готовить планы по «взятию врасплох» недружественные страны. «Бизнес любит тишину, а большой бизнес и подавно. Зачем пиарить раньше времени то, что может стать сюрпризом, возможно, даже неприятным, для тех, кому наши достижения как кость в горле?» — отмечает эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Медиапубличность грозит российскому бизнесу новыми санкциями Запада, которые могут ударить по экономике страны. Этим эксперты объяснили URA.RU решение президента РФ Владимира Путина провести встречу с представителями делового сообщества в закрытом режиме. По их словам, Кремль пошел навстречу Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП), который называют «клубом олигархов», потому что видит в нем партнера, который будет и дальше помогать развивать отечественную экономику. Владимир Путин встретился с руководством РСПП, собственниками и главами крупнейших компаний страны вечером 15 ноября. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Кремль официально не анонсировал этот разговор, но информация о том, что он планируется в СМИ просочилась на прошлой неделе. Путин и бизнес общались в закрытом формате. Как сказал URA.RU Дмитрий Песков, это был «обстоятельный разговор». «Ряд вопросов был сформирован по линии РСПП. Были разные выступления — со стороны бизнеса и экономического блока правительства. Речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики. О создании более, чем конкурентных условий для завершения процесса по переводу в Россию компаний», — сообщил представитель Кремля. Об этом шла речь. Во многом — со стороны бизнеса», — рассказал Песков. Подобную встречу Путин проводил с бизнесом в день начала военной спецоперации — 24 февраля 2022 года. Тогда она частично была открыта для СМИ. Президент призвал бизнес с пониманием отнестись к происходящему и взаимодействовать с правительством по поиску инструментов, поддерживающих производство, экономику и рабочие места. «Россия остается частью мировой экономики. Наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы», — сказал он тогда. Между тем совсем скоро в отношении бизнесменов, присутствовавших на встрече, Запад начал вводить санкции. Некоторым топ-менеджерам даже пришлось покинуть свои посты. Так, Дмитрий Мазепин продал контрольный пакет акций «Уралхима» и ушел с должности генерального директора. Свои посты также покинули председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов, президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, управляющий директор «Яндекса» Тигран Худаверян, генеральный директор OZON Александр Шульгин и другие. На сегодня уже все участники той встречи находятся под различного рода ограничениями (кроме экс-главы OZON, с которого суд ЕС снял все рестрикции). Пожалуй, единственной открытой встречей Путина с представителями РСПП стал съезд этой организации, который прошел 16 марта этого года. Там присутствовали глава РСПП Александр Шохин, гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, основатель ГК ANT-Group Антон Батаков, член правления РСПП Виктор Дмитриев и многие другие. Президент констатировал: российская экономика развивается, несмотря на санкционное давление и тогда вновь призвал бизнес вернуться в российскую юрисдикцию. Из-за чего бизнес отказывается от публичности Прошлогодняя встреча Путина с главами крупнейших компаний страны, которые формируют ее бюджет и способны выполнять крупные госзаказы, и последовавшие в отношении ее участников санкции показала, что подобные обсуждения лучше вести без лишних глаз. Открытое мероприятие может повлечь за собой новые рестрикции, пояснил URA.RU бывший советник президента РФ по политическим вопросам Сергей Станкевич. «Участие в такой встрече отслеживается и учитывается [авторами санкций] независимо от того, что люди на этой встрече говорят или делают. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин называет такой подход «санкционной гигиеной». Политолог считает его более чем оправданным. Иного мнения придерживается глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), экс-начальник управления администрации президента РФ по внутренней политике Константин Костин. Он убежден, что наличие или отсутствие списка участников встречи с президентом для Запада не имеет никакого смысла — закрытость встречи не является спасением от санкций. По его словам, поиск в списках участников встреч с Путиным тех, кто до сих пор не попал под западные санкции, — бессмысленная затея. «Если только там не придуман некий новый инструмент давления. Хотя креативность тех, кто вводит санкции, похоже, начинает иссякать», — резюмировал эксперт. Профессор ВШЭ, гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт также считает, что «на практике те, в отношении кого Европа и США вводят санкции, выбираются по телефонному справочнику». «Есть много историй, когда люди, живущие на Западе и прекратившие деловую активность в России еще несколько лет назад, попадают под эти санкции», — рассказал политолог. Почему Кремль поддерживает закрытость «клуба олигархов» Для Путина важно, чтобы бизнес продолжал не только развиваться сам, но и вкладывать деньги в экономику страны, отмечает аналитик Сергей Станкевич. «Кремль заинтересован в том, чтобы крупный бизнес выжил, чтобы крупнейшие российские корпорации, сильные с точки зрения корпоративной структуры и накопленной культуры управления, стали партнерами государству, могли выступать в проектах государственно-частного партнерства. Кремлю на эту конфликтную эпоху и на будущее нужны крупные, хорошо организованные российские корпорации», — убежден он. То, что Путин идет навстречу и общается с представителями РСПП без камер (даже без протокольной части), говорит о его желании поддерживать деловые отношения с «клубом олигархов», утверждает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «У многих есть реальные опасения и просьбы, и озвучивать их открыто никто не хочет, потому что много внутренних конфликтов. Также Путин мог озвучить новые векторы развития для бизнеса. Это может вызвать дискуссию, но эта дискуссия еще не созрела для какой-то публичной политики», — считает политолог. Если событие остается за рамками медиаполя, в этом есть смысл, дополняет глава ФоРГО Константин Костин: так власти могут готовить планы по «взятию врасплох» недружественные страны. «Бизнес любит тишину, а большой бизнес и подавно. Зачем пиарить раньше времени то, что может стать сюрпризом, возможно, даже неприятным, для тех, кому наши достижения как кость в горле?» — отмечает эксперт.