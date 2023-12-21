Что скрывается за интересом Мишустина к погоде на Севере

Эксперт расшифровал значение встречи премьера с главой Росгидромета

21 декабря 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с главой Росгидромета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с главой Росгидромета Игорем Шумаковым. Помимо ключевых аспектов развития ведомства, темой обсуждения стали проекты, реализуемые в российской Арктике. В том числе обеспечение прогнозами трассы Северного морского пути. Значимость этих процессов URA.RU прокомментировал начальник Высокоширотной Арктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института Владимир Соколов. Глава Росгидромета рассказал Мишустину о том, что за последнее время «Роскосмос» отправил на орбиту четыре космических аппарата метеорологического назначения. Речь идет о спутниках «Электро», «Метеор», «Кондор» и «Арктика-М». «Для потребителей в Арктической зоне по трассе Северного морского пути это очень важно для прогнозов. То есть мы будем их обеспечивать всепогодными данными. Все это, безусловно, будет содействовать развитию экономического потенциала нашей страны», — объяснил Шумаков. Сведения Росгидромета необходимы, чтобы осуществлять бесперебойные поставки по Северному морскому пути, подчеркнул Мишустин Фото: Официальный сайт правительства России Мишустин, в свою очередь, пояснил, что все это имеет особое значение для России: «Эти сведения просто необходимы для того, чтобы осуществлять бесперебойные поставки по Северному морскому пути. Президент говорил неоднократно, что значимость этого маршрута будет только возрастать и, соответственно, будут возрастать грузопотоки. Это вообще наш стратегический приоритет». Наше агентство попросило начальника Высокоширотной Арктической экспедиции Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Владимира Соколова рассказать, для чего необходим метеорологический контроль на трассе Северного морского пути и почему правительство заинтересовано в этом. Погодные условия на Севморпути влияют на судоходство, существование трассы и жизнедеятельность региона, отмечает Соколов Фото: Анна Майорова © URA.RU — Почему так важен контроль со стороны Мишустина, правительства за метеорологической составляющей на всей трассе Северного морского пути? — В действительности контроль важен на всей территории страны, поскольку это связано с общими экономическими вопросами и задачами. Погодные условия существенным образом влияют на развитие экономики того или иного региона, на транспортные узлы, транспортные составляющие экономического развития и стабильности. Трасса Северного морского пути относится к этим же условиям, но в три раза сильнее влияет на судоходство, существование трассы, жизнедеятельность людей в этом регионе. — Как именно обеспечивается метеорологическая безопасность на всем протяжении Северного морского пути? Арктический институт дает ледовые прогнозы по трассе, которые используются для прогнозирования движения и дрейфа льда в Арктике, заявил Соколов Фото: Андрей Гусельников © URA.RU — Она состоит из нескольких уровней. В ее основе лежит система наблюдений, базирующаяся на станциях Росгидромета и зарубежных станциях Глобальной сети наблюдений. Дальше идут прогнозы, которые выпускаются нашим Гидрометцентром, региональными гидрометцентрами, обеспечивающими трассу Северного морского пути. Это Архангельск, Мурманск, Тикси и Певек — они обеспечивают прогностическую деятельность. Названые центры имеют необходимый набор инструментариев в виде моделей, которые дают прогнозы, фактическую информацию, визуализацию. Соответствующие подразделения центров обрабатывают ее на предмет выработки экспертных решений, рассматривают эти прогнозы и данные, сопоставляют со спутниковой информацией. Аналогичными вопросами занимается Арктический институт, но выборочно. То есть он дает ледовые прогнозы по трассе, но также имеет метеорологическую информацию и прогнозы, которые используются для прогнозирования движения и дрейфа льда в этом регионе. — У России есть возможности по обеспечению этого контроля? Спутники, станции, технологии позволяют? — Станции у нас есть. Спутники — есть два спутника «Артика-М». Второй был запущен недавно. Но в основном, к сожалению, пользуемся импортными спутниками, потому что доступность информации по «Артике-М» — в центральном Гидрометцентре она есть, а в региональных — сомневаюсь. Эксперт пояснил, как обеспечивается метеорологическая безопасность на трассе Севморпути Фото: media.gazprom-neft.ru — Как метеорологическая составляющая помогает экономике страны? — Функционирование Северного морского пути, безопасность плавания по нему имеет несколько составляющих. Одна из них — это метеорологическая, на основании которой даются прогнозы ветроволновых явлений. Там есть определенные границы, в рамках которых можно осуществлять плавание, или суда должны изменить курс, уйти с этих направлений, где ветер и его сила опасны. Это мощность циклонических явлений, которые таким же образом реализуются. Кроме того, ветер и температура воздуха влияют на нарастание и динамику арктических льдов, которые в отдельных районах в разные периоды оказываются на трассе в районе движения судов и существенным образом влияют на судоходство. — Почему так важна метеорологическая безопасность в Арктике? — В Арктике очень большие открытые пространства. Соответственно, это большой разгон ветров, то есть ветровая динамика очень высока. Это имеет определенные критические уровни, которые многократно в Арктике превышаются, и они являются опасными. То есть штормом у нас в некоторых районах считается после 16 м/с, в некоторых после 15 м/с. Это штормовые условия, которые оказывают влияние на жизнедеятельность людей, плавание кораблей, полет воздушных судов. 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Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с главой Росгидромета Игорем Шумаковым. Помимо ключевых аспектов развития ведомства, темой обсуждения стали проекты, реализуемые в российской Арктике. В том числе обеспечение прогнозами трассы Северного морского пути. Значимость этих процессов URA.RU прокомментировал начальник Высокоширотной Арктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института Владимир Соколов. Глава Росгидромета рассказал Мишустину о том, что за последнее время «Роскосмос» отправил на орбиту четыре космических аппарата метеорологического назначения. Речь идет о спутниках «Электро», «Метеор», «Кондор» и «Арктика-М». «Для потребителей в Арктической зоне по трассе Северного морского пути это очень важно для прогнозов. То есть мы будем их обеспечивать всепогодными данными. Все это, безусловно, будет содействовать развитию экономического потенциала нашей страны», — объяснил Шумаков. Мишустин, в свою очередь, пояснил, что все это имеет особое значение для России: «Эти сведения просто необходимы для того, чтобы осуществлять бесперебойные поставки по Северному морскому пути. Президент говорил неоднократно, что значимость этого маршрута будет только возрастать и, соответственно, будут возрастать грузопотоки. Это вообще наш стратегический приоритет». Наше агентство попросило начальника Высокоширотной Арктической экспедиции Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Владимира Соколова рассказать, для чего необходим метеорологический контроль на трассе Северного морского пути и почему правительство заинтересовано в этом. — Почему так важен контроль со стороны Мишустина, правительства за метеорологической составляющей на всей трассе Северного морского пути? — В действительности контроль важен на всей территории страны, поскольку это связано с общими экономическими вопросами и задачами. Погодные условия существенным образом влияют на развитие экономики того или иного региона, на транспортные узлы, транспортные составляющие экономического развития и стабильности. Трасса Северного морского пути относится к этим же условиям, но в три раза сильнее влияет на судоходство, существование трассы, жизнедеятельность людей в этом регионе. — Как именно обеспечивается метеорологическая безопасность на всем протяжении Северного морского пути? — Она состоит из нескольких уровней. В ее основе лежит система наблюдений, базирующаяся на станциях Росгидромета и зарубежных станциях Глобальной сети наблюдений. Дальше идут прогнозы, которые выпускаются нашим Гидрометцентром, региональными гидрометцентрами, обеспечивающими трассу Северного морского пути. Это Архангельск, Мурманск, Тикси и Певек — они обеспечивают прогностическую деятельность. Названые центры имеют необходимый набор инструментариев в виде моделей, которые дают прогнозы, фактическую информацию, визуализацию. Соответствующие подразделения центров обрабатывают ее на предмет выработки экспертных решений, рассматривают эти прогнозы и данные, сопоставляют со спутниковой информацией. Аналогичными вопросами занимается Арктический институт, но выборочно. То есть он дает ледовые прогнозы по трассе, но также имеет метеорологическую информацию и прогнозы, которые используются для прогнозирования движения и дрейфа льда в этом регионе. — У России есть возможности по обеспечению этого контроля? Спутники, станции, технологии позволяют? — Станции у нас есть. Спутники — есть два спутника «Артика-М». Второй был запущен недавно. Но в основном, к сожалению, пользуемся импортными спутниками, потому что доступность информации по «Артике-М» — в центральном Гидрометцентре она есть, а в региональных — сомневаюсь. — Как метеорологическая составляющая помогает экономике страны? — Функционирование Северного морского пути, безопасность плавания по нему имеет несколько составляющих. Одна из них — это метеорологическая, на основании которой даются прогнозы ветроволновых явлений. Там есть определенные границы, в рамках которых можно осуществлять плавание, или суда должны изменить курс, уйти с этих направлений, где ветер и его сила опасны. Это мощность циклонических явлений, которые таким же образом реализуются. Кроме того, ветер и температура воздуха влияют на нарастание и динамику арктических льдов, которые в отдельных районах в разные периоды оказываются на трассе в районе движения судов и существенным образом влияют на судоходство. — Почему так важна метеорологическая безопасность в Арктике? — В Арктике очень большие открытые пространства. Соответственно, это большой разгон ветров, то есть ветровая динамика очень высока. Это имеет определенные критические уровни, которые многократно в Арктике превышаются, и они являются опасными. То есть штормом у нас в некоторых районах считается после 16 м/с, в некоторых после 15 м/с. Это штормовые условия, которые оказывают влияние на жизнедеятельность людей, плавание кораблей, полет воздушных судов.