Встреча Путина и Дегтярева закрыла спор о статусе региона

Почему в прошлом проблемный политик теперь устраивает федеральный центр

12 января 2024 в 02:08 Размер текста - 17 +

Владимир Путин оценил работу губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев по итогам трех лет работы оправдал ожидания федерального центра. Ему удалось нивелировать протестные настроения в регионе и наладить работу по достижению большинства экономических показателей. Так эксперты URA.RU увидели итоги встречи президента России Владимира Путина и главы Хабаровского края 11 января. Путин прибыл в Хабаровский край из Чукотки, которую посетил днем ранее. Встреча, в общем и целом, прошла в формальной и привычной обстановке: президент слушал доклад губернатора, который был посвящен экономическим и социальным достижениям. Началась беседа с темы поддержки семей, что в Год семьи — логично. «У нас в крае количество многодетных семей за три года выросло на 4000 человек — 23 тысячи, и за счет их усилий мы сегодня и удерживаем, и прирастаем в плане демографии. В крае у нас 17 мер поддержки. Мы их проиндексировали за два года суммарно на 18,9%. Хороших три подхода было. Это и краевой материнский капитал, и пособия по рождению, и подарок новорожденному уже третий год у нас введен, такая большая коробка со всем необходимым», — рассказал Дегтярев. Губернатор заверил главу государства, что намерен сдержать данное ему в 2021 году обещание удвоить валовый региональный продукт (ВРП) за пять лет. По его словам, за прошлый год эта сумма уже составила 1,25 трлн рублей, при этом основной драйвер — обрабатывающие производства. Кроме того, в регионе идет строительство двух важных логистических объектов: Восточного полигона и Тихоокеанской железной дороги. Михаил Дегтярев возглавил Хабаровский край в разгар протестных акций в регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встретившись с губернатором, Путин продемонстрировал, что тот оправдал доверие федерального центра, считают опрошенные агентством аналитики. Президент назначил Дегтярева исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края в сложный для региона период (после отставки Сергея Фургала и последовавшего за этим уголовного дела в отношении экс-губернатора), напомнил региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) в ДФО Даниил Ермилов. По его словам, это было время, когда усталость от предыдущей власти в крае достигла пика, а Дегтярев сумел «успокоить» протестный регион. «Люди [в 2018 году] голосовали по принципу, кто угодно, лишь бы не Шпорт (Вячеслав Шпорт проиграл выборы губернатора Хабаровского края кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу — прим. URA.RU). Люди были крайне разочарованы, и на этом фоне на подъеме оказалась ЛДПР. Так уж получилось, что их кандидат объективно смотрелся лучше всех и победил. После его ареста люди начали бороться за свой выбор. И, когда пришел Дегтярев, там ситуация была очень сложная», — подчеркнул Ермилов. Статья по теме Путин объявил о перезагрузке Дальнего Востока Политконсультант отметил и другой важный аспект встречи — президент показал, что по-прежнему видит в Хабаровском крае важную, центральную часть Дальнего Востока, где Хабаровск всегда был столицей, отметил эксперт. «Дальний Восток считается президентом ключевым регионом в развитии страны в ближайшие десятилетия, потому что через него пролегают торговые пути в Азию. Это Китай, Южная Корея, Япония — то есть наши „ворота“, в быстро развивающиеся рынки», — сказал Ермилов. Хабаровский край долгое время был в авангарде российской новостной повестки вовсе не в связи с достижением социально-экономических показателей, отметил президент Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков. Он также напомнил историю с губернаторством Фургала и незаконными протестами жителей региона. Со временем, накопившаяся усталость от протестов стала трансформироваться в спокойный диалог власти и общества. «Напомню, что тогда даже полпредство президента показательно перенесли из Хабаровска во Владивосток. Сейчас Путин демонстрирует, что назначение и последующее избрание Дегтярева устраивает федеральный центр. Жалоб на него особо нет, рейтинги за последние два года выросли. Вот поэтому тон встречи для Дегтярева, конечно, хороший звонок», — отметил Гращенков. Ранее URA.RU писало, что Путин поддержал Дегтярева на выборах после ухода Фургала, несмотря на проблемы политика с рейтингом и спорные шансы на победу на выборах главы региона. Тогда собеседники URA.RU в политтусовке говорили о том, что объясняют, что Дегтярев важен Кремлю, как символ возвращения протестного региона в «орбиту Москвы». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев по итогам трех лет работы оправдал ожидания федерального центра. Ему удалось нивелировать протестные настроения в регионе и наладить работу по достижению большинства экономических показателей. Так эксперты URA.RU увидели итоги встречи президента России Владимира Путина и главы Хабаровского края 11 января. Путин прибыл в Хабаровский край из Чукотки, которую посетил днем ранее. Встреча, в общем и целом, прошла в формальной и привычной обстановке: президент слушал доклад губернатора, который был посвящен экономическим и социальным достижениям. Началась беседа с темы поддержки семей, что в Год семьи — логично. «У нас в крае количество многодетных семей за три года выросло на 4000 человек — 23 тысячи, и за счет их усилий мы сегодня и удерживаем, и прирастаем в плане демографии. В крае у нас 17 мер поддержки. Мы их проиндексировали за два года суммарно на 18,9%. Хороших три подхода было. Это и краевой материнский капитал, и пособия по рождению, и подарок новорожденному уже третий год у нас введен, такая большая коробка со всем необходимым», — рассказал Дегтярев. Губернатор заверил главу государства, что намерен сдержать данное ему в 2021 году обещание удвоить валовый региональный продукт (ВРП) за пять лет. По его словам, за прошлый год эта сумма уже составила 1,25 трлн рублей, при этом основной драйвер — обрабатывающие производства. Кроме того, в регионе идет строительство двух важных логистических объектов: Восточного полигона и Тихоокеанской железной дороги. Встретившись с губернатором, Путин продемонстрировал, что тот оправдал доверие федерального центра, считают опрошенные агентством аналитики. Президент назначил Дегтярева исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края в сложный для региона период (после отставки Сергея Фургала и последовавшего за этим уголовного дела в отношении экс-губернатора), напомнил региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) в ДФО Даниил Ермилов. По его словам, это было время, когда усталость от предыдущей власти в крае достигла пика, а Дегтярев сумел «успокоить» протестный регион. «Люди [в 2018 году] голосовали по принципу, кто угодно, лишь бы не Шпорт (Вячеслав Шпорт проиграл выборы губернатора Хабаровского края кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу — прим. URA.RU). Люди были крайне разочарованы, и на этом фоне на подъеме оказалась ЛДПР. Так уж получилось, что их кандидат объективно смотрелся лучше всех и победил. После его ареста люди начали бороться за свой выбор. И, когда пришел Дегтярев, там ситуация была очень сложная», — подчеркнул Ермилов. Политконсультант отметил и другой важный аспект встречи — президент показал, что по-прежнему видит в Хабаровском крае важную, центральную часть Дальнего Востока, где Хабаровск всегда был столицей, отметил эксперт. «Дальний Восток считается президентом ключевым регионом в развитии страны в ближайшие десятилетия, потому что через него пролегают торговые пути в Азию. Это Китай, Южная Корея, Япония — то есть наши „ворота“, в быстро развивающиеся рынки», — сказал Ермилов. Хабаровский край долгое время был в авангарде российской новостной повестки вовсе не в связи с достижением социально-экономических показателей, отметил президент Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков. Он также напомнил историю с губернаторством Фургала и незаконными протестами жителей региона. Со временем, накопившаяся усталость от протестов стала трансформироваться в спокойный диалог власти и общества. «Напомню, что тогда даже полпредство президента показательно перенесли из Хабаровска во Владивосток. Сейчас Путин демонстрирует, что назначение и последующее избрание Дегтярева устраивает федеральный центр. Жалоб на него особо нет, рейтинги за последние два года выросли. Вот поэтому тон встречи для Дегтярева, конечно, хороший звонок», — отметил Гращенков. Ранее URA.RU писало, что Путин поддержал Дегтярева на выборах после ухода Фургала, несмотря на проблемы политика с рейтингом и спорные шансы на победу на выборах главы региона. Тогда собеседники URA.RU в политтусовке говорили о том, что объясняют, что Дегтярев важен Кремлю, как символ возвращения протестного региона в «орбиту Москвы».