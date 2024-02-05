Путин рассказал европейцам последние новости

Эксперты спорят: он обращался к национальным правительствам или рядовым гражданам

06 февраля 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

Путин встретился с генеральным директором «Интер РАО» Борисом Ковальчуком Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин вернул в повестку тему ухудшения условий жизни в Европе из-за решений Еврокомиссии. Для этого президент использовал встречу с главой «Интер РАО» Борисом Ковальчуком. Сравнивая данные из РФ и Европы, Ковальчук сказал, что отказ от сотрудничества с Москвой приводит к дефициту и росту цен на энергию в недружественных странах (цены достигали 1000 евро за МВт-ч). Эксперты спорят, кто аудитория: европейцы или их правительства, но уверены, что это может повлиять на общественное мнение. Путин встретился с Ковальчуком, чтобы обсудить итоги работы компании, которая является единственным оператором экспорта-импорта электроэнергии в России. Говоря о результатах работы «Интер РАО», Ковальчук доложил, что чистая прибыль компании составила 135 млрд руб. Компанией сформирована финансовая подушка: она не имеет долгов и владеет запасом средств на счетах. Кроме того, глава «Интер РАО» отметил, что поручения Путина, данные по установлению эталонного принципа тарифообразования, способствовали прекращению банкротств крупных сбытовых холдингов. «Теперь этого нет, либо это носит небольшой исключительный характер, хотя я не могу вспомнить, когда последний раз были проблемы. И долги на оптовом рынке электроэнергии больше не растут — их просто нет», — подчеркнул он. Ковальчук доложил Путину, что чистая прибыль компании составила 135 млрд руб Фото: kremlin.ru Помимо этого, Путин решил узнать у Ковальчука ситуацию, которая происходит с энергетической сферой в европейских странах. Глава «Интер РАО» сообщил, что там цены достигали 1000 евро за МВт-ч, а также выросла доля угольной генерации, когда сами европейцы лоббируют переход на «зеленую экономику». В том числе энергопотребление в Европе за период с 2021 по 2023 годы снизилось в среднем на 13%. «В Италии — 9%, в Германии — 12%, во Франции — 16%, в Великобритания — 22% снижение. Видны сложности», — отметил глава «Интер РАО». В качестве примера с негативной динамикой Ковальчук привел ситуацию в соседней Финляндии, где несколько недель назад цена за МВт-ч дошла до 900 евро. В то время как в России — 25. «Были приняты, например, финнами — это наш традиционный рынок — соответствующие решения, и привело это к тому, что те резервы, которые раньше брались у нас с Северо-Западной ТЭЦ, из энергосистемы РФ, теперь отсутствуют. Когда нет ветра и встает один из блоков их атомной станции „Олкилуото“, — которую они, по-моему, лет 15 строили и не могли построить, и до сих пор она то работает, то не работает, — это приводит к серьезнейшему дефициту и резкому росту цен. Ситуация носит повсеместный характер», — добавил он. Пока в Европе идет снижение потребления, в России же наоборот — рост. За последние три года энергопотребление в стране выросло на 8,4%. Это, по словам Ковальчука, позволяет проводить дополнительные конкурсы по строительству новых объектов генерации в Сибири и на Юге России. Журавлев считает, что Путин обратился к правительствам европейских стран Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Эксперты поспорили о том, кому именно адресовано обсуждение состояния энергетической сферы европейских стран: правительствам европейских государств или напрямую их гражданам. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что таким образом Владимир Путин обращается кабминам этих стран. «Еврокомиссию и Европарламент не прошибешь. Там такие „крепкие дубы“ сидят, вроде госпожи Урсулы фон дер Ляйен. При этом национальным правительствам нужно, чтобы у людей свет в окнах горел, поэтому с ними можно о чем-то разговаривать, добиться результата. Тем более, что высшим институтом Евросоюза, конституция-то Евросоюза не принята, является Совет глав государств и правительств, где любое решение принимается единогласно». «Мы не на больную мозоль наступаем, а обращаем внимание западных стран на то, чтобы они посмотрели на динамику своей экономики, — продолжил Журавлев. — Европа выросла в мире финансового анализа — для них это основной аналитический механизм. Вот финансовый анализ и показывает, к чему привела их борьба с Россией и санкционные ограничения». Заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров, наоборот, считает, что так Путин обратился к европейским гражданам. «Европейские СМИ крайне скудно и неохотно освещают тему внутреннего энергопотребления. Поэтому сегодняшнее заявление — это, в том числе, своеобразный месседж рядовым жителям Европы о реальном положении дел и о том, почему они вынуждены экономить энергоресурсы. Поскольку собственные европейские правительства не стремятся озвучивать реальную ситуацию с энергоносителями», — утверждает он. Белокуров отметил, что Европа своим отношением к России «стреляет себе в ногу», что в будущем может грозить новыми волнами протестов рядовых европейцев Фото: Анна Майорова © URA.RU При этом эксперты схожи во мнениях, что недальновидными решениями по отказу от российской энергии европейские страны негативно влияют на свою экономику. «Несмотря на все усилия европейских лидеров по переходу на альтернативные источники энергии, падение промышленного производства говорит о том, что особых побед на этой почве добиться не удалось. Европа упорно предпочитает стрелять себе в ногу, и в будущем это может грозить волнами протестов рядовых европейцев, вынужденных расплачиваться за ошибки своих нынешних руководителей», — подчеркнул Белокуров. В свою очередь, член Российской ассоциации политических консультантов Александр Асафов считает, что Владимир Путин воспользовался встречей с главой «Интер РАО», чтобы показать страна Европы, что многие его прогнозы по падению экономических темпов сбываются. «Угольная генерация, которую страны Европы запрещали как экологически самую грязную, вернулась в ЕС. Теперь ее считают вполне чистой, потому что мало связана с российской энергией. Это и в Польше наблюдается, и в других странах. Указание на снижение энергопотребления не связана с тем, что люди стали меньше греть свои жилища. Это говорит о том, что пропали целые отрасли промышленности, например, химическая в Германии. Путин указывает на эти факты, потому что об этом он говорил раньше, что, если будет продолжаться такая дискриминационная политика в отношении российских компаний, отказа от предложения по энергетическим ресурсам — это не приведет к положительному к эффекту», — пояснил он. Собеседники URA.RU также отмечают, что в Польше уже начали осознавать происходящее. Однако речь не об энергетической сфере, а сельскохозяйственной. Журавлев отмечает значение протестов фермеров в Польше: «значит даже поляков можно как-то вернуть на землю». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин вернул в повестку тему ухудшения условий жизни в Европе из-за решений Еврокомиссии. Для этого президент использовал встречу с главой «Интер РАО» Борисом Ковальчуком. Сравнивая данные из РФ и Европы, Ковальчук сказал, что отказ от сотрудничества с Москвой приводит к дефициту и росту цен на энергию в недружественных странах (цены достигали 1000 евро за МВт-ч). Эксперты спорят, кто аудитория: европейцы или их правительства, но уверены, что это может повлиять на общественное мнение. Путин встретился с Ковальчуком, чтобы обсудить итоги работы компании, которая является единственным оператором экспорта-импорта электроэнергии в России. Говоря о результатах работы «Интер РАО», Ковальчук доложил, что чистая прибыль компании составила 135 млрд руб. Компанией сформирована финансовая подушка: она не имеет долгов и владеет запасом средств на счетах. Кроме того, глава «Интер РАО» отметил, что поручения Путина, данные по установлению эталонного принципа тарифообразования, способствовали прекращению банкротств крупных сбытовых холдингов. «Теперь этого нет, либо это носит небольшой исключительный характер, хотя я не могу вспомнить, когда последний раз были проблемы. И долги на оптовом рынке электроэнергии больше не растут — их просто нет», — подчеркнул он. Помимо этого, Путин решил узнать у Ковальчука ситуацию, которая происходит с энергетической сферой в европейских странах. Глава «Интер РАО» сообщил, что там цены достигали 1000 евро за МВт-ч, а также выросла доля угольной генерации, когда сами европейцы лоббируют переход на «зеленую экономику». В том числе энергопотребление в Европе за период с 2021 по 2023 годы снизилось в среднем на 13%. «В Италии — 9%, в Германии — 12%, во Франции — 16%, в Великобритания — 22% снижение. Видны сложности», — отметил глава «Интер РАО». В качестве примера с негативной динамикой Ковальчук привел ситуацию в соседней Финляндии, где несколько недель назад цена за МВт-ч дошла до 900 евро. В то время как в России — 25. «Были приняты, например, финнами — это наш традиционный рынок — соответствующие решения, и привело это к тому, что те резервы, которые раньше брались у нас с Северо-Западной ТЭЦ, из энергосистемы РФ, теперь отсутствуют. Когда нет ветра и встает один из блоков их атомной станции „Олкилуото“, — которую они, по-моему, лет 15 строили и не могли построить, и до сих пор она то работает, то не работает, — это приводит к серьезнейшему дефициту и резкому росту цен. Ситуация носит повсеместный характер», — добавил он. Пока в Европе идет снижение потребления, в России же наоборот — рост. За последние три года энергопотребление в стране выросло на 8,4%. Это, по словам Ковальчука, позволяет проводить дополнительные конкурсы по строительству новых объектов генерации в Сибири и на Юге России. Эксперты поспорили о том, кому именно адресовано обсуждение состояния энергетической сферы европейских стран: правительствам европейских государств или напрямую их гражданам. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что таким образом Владимир Путин обращается кабминам этих стран. «Еврокомиссию и Европарламент не прошибешь. Там такие „крепкие дубы“ сидят, вроде госпожи Урсулы фон дер Ляйен. При этом национальным правительствам нужно, чтобы у людей свет в окнах горел, поэтому с ними можно о чем-то разговаривать, добиться результата. Тем более, что высшим институтом Евросоюза, конституция-то Евросоюза не принята, является Совет глав государств и правительств, где любое решение принимается единогласно». «Мы не на больную мозоль наступаем, а обращаем внимание западных стран на то, чтобы они посмотрели на динамику своей экономики, — продолжил Журавлев. — Европа выросла в мире финансового анализа — для них это основной аналитический механизм. Вот финансовый анализ и показывает, к чему привела их борьба с Россией и санкционные ограничения». Заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров, наоборот, считает, что так Путин обратился к европейским гражданам. «Европейские СМИ крайне скудно и неохотно освещают тему внутреннего энергопотребления. Поэтому сегодняшнее заявление — это, в том числе, своеобразный месседж рядовым жителям Европы о реальном положении дел и о том, почему они вынуждены экономить энергоресурсы. Поскольку собственные европейские правительства не стремятся озвучивать реальную ситуацию с энергоносителями», — утверждает он. При этом эксперты схожи во мнениях, что недальновидными решениями по отказу от российской энергии европейские страны негативно влияют на свою экономику. «Несмотря на все усилия европейских лидеров по переходу на альтернативные источники энергии, падение промышленного производства говорит о том, что особых побед на этой почве добиться не удалось. Европа упорно предпочитает стрелять себе в ногу, и в будущем это может грозить волнами протестов рядовых европейцев, вынужденных расплачиваться за ошибки своих нынешних руководителей», — подчеркнул Белокуров. В свою очередь, член Российской ассоциации политических консультантов Александр Асафов считает, что Владимир Путин воспользовался встречей с главой «Интер РАО», чтобы показать страна Европы, что многие его прогнозы по падению экономических темпов сбываются. «Угольная генерация, которую страны Европы запрещали как экологически самую грязную, вернулась в ЕС. Теперь ее считают вполне чистой, потому что мало связана с российской энергией. Это и в Польше наблюдается, и в других странах. Указание на снижение энергопотребления не связана с тем, что люди стали меньше греть свои жилища. Это говорит о том, что пропали целые отрасли промышленности, например, химическая в Германии. Путин указывает на эти факты, потому что об этом он говорил раньше, что, если будет продолжаться такая дискриминационная политика в отношении российских компаний, отказа от предложения по энергетическим ресурсам — это не приведет к положительному к эффекту», — пояснил он. Собеседники URA.RU также отмечают, что в Польше уже начали осознавать происходящее. Однако речь не об энергетической сфере, а сельскохозяйственной. Журавлев отмечает значение протестов фермеров в Польше: «значит даже поляков можно как-то вернуть на землю».