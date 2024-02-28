Россия уходит от концепции «сырьевого проклятия»

И какой будет эффективная замена

28 февраля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

В Москве прошел круглый стол «Российская экономика — институциональные основы устойчивости» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия избавляется от навязанной концепции «сырьевого проклятия», но не уйдет с мирового сырьевого рынка, как предлагают критики и недружественные страны. К этому мнению пришли эксперты, которые собрались за круглым столом в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО). На этот раз темой выбрана: «Российская экономика — институциональные основы устойчивости». Ее участники подчеркивают, что нефтегазовый сектор РФ — не проклятье, а доходы от него направлены и на повышение благосостояния россиян. Доклад заведующего кафедрой «Прикладная политология» Финансового университета при правительстве РФ Константина Симонова был направлен на развеивание мифа о «сырьевом проклятии» страны, о котором говорят, в том числе, недружественные страны. Он пояснил, что основной политического и экономического развития России является именно географическое положение страны. «Это самая большая страна в мире, и очевидно, что внутри, в ее земле есть много полезных ископаемых. Были концепции везения, что России повезло с ресурсами, мол, если создали самую большую страну, то по теории вероятности в земле обязательно что-то найдется. Но сырье в России — не проклятие, что является еще одной концепций, за которую нас „кусают“. Сырье — источник благополучия». Ресурс, который приносит доход — не проклятие, подчеркнул Костин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель правления ФоРГО Константин Костин выразил недоумение, что многие эксперты «с хороших должностей» считают российский топливно-энергетический сектор — «проклятием» страны, которые также твердят о необходимости пересмотра ключевого сектора экономики в пользу инновационной сферы. «Это пропагандистская история с сырьевым придатком. Почему не может быть индустриальный придаток сырьевой державы? Почему не наращивать уровень доходов, если для этого есть возможность? И когда говорят об инновациях, я вообще не вижу противоречий. Стереотип был навязан очень стойко. Если есть ресурс, который постоянно приносит деньги — какое же это проклятие? Тем более, имея деньги, можно заниматься развитием других важных направлений, решать социальные задачи», — отметил Костин. Популярная концепция о «сырьевом проклятии» России исходит в том числе из Соединенных Штатов, которые за короткий период времени удвоили добычу нефти, отмечает Симонов. «Нам более 10 лет говорят, что не нужно нефть и газ добывать, это бесперспективно, конечные виды топлива. В это же время США обогнали нас сначала по добыче газа, сегодня и по добыче нефти, — продолжил Симонов. — Нам говорят, что Соединенные Штаты — пример диверсифицированной экономики, которой не нужен сырьевой комплекс. Сегодня это гораздо более мощная сырьевая страна, чем Россия. Россия в настоящее время добывает 9,5 млн баррелей сырой нефти, плюс еще 1,5 млн конденсат. В США в то же время — более 13 млн». Симонов отмечает, что Россию грубо выкидывают с рынка газа и нефти, но ничего не получается Фото: Владимир Андреев © URA.RU Одной из причин тому — антироссийские санкции, которые призваны «выкинуть» Россию с рынка углеводородов и подорвать основы долгого государства, считает Симонов: «Нас грубо выкидывают с рынка газа и нефти, а мы не выкидываемся. Мы видим хрестоматийный пример, когда закрыли санкциями европейский рынок, наша нефть оказалась на рынке Индии, и фактически с нуля, по итогу прошлого года наша годовая доля в импорте Индии превысила 30%, а был период и за 40% переваливали. Также нарастили поставки в Китай, и полностью перестроили систему логистики, вырос морской экспорт». Также Симонов обратил внимание на три важных момента для государства с точки зрения «антихрупкости» с сырьевым комплексом, в частности нефтегазовым: Сырье — источник денег. Один из чувствительных вопросов — национализация ренты. По его словам, государство должно собирать ренту так, чтобы оно было справедливым и у бизнеса оставались возможности для развития. Симонов добавил, что государство создало устойчивую систему получения денег, которые необходимы и на соцпрограммы, и на СВО; Спрос на продукцию других отраслей, направлен в том числе и на диверсификацию экономики. Речь о производстве нефтегазового оборудования, судостроении и беспилотников для контроля за трубопроводами; Сырьевой комплекс — конкурентное преимущество для других областей. На внутренний рынок можно поставлять энергоносители, тепло и топливо по комфортным ценам. Это важный источник для качества жизни россиян. С тем, что нефтегазовый сектор является важным источником для качественной жизни населения, согласился и доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. «Доля сырьевых доходов в бюджете страны в 90-е годы составляла 5-5,5%. В отдельные годы она доходила до 50% бюджета и выше. Это к тому, что сырье, которое выкачивается из российских недр, превращается в деньги, которые уже направляются на „службу экономики обществу“, улучшение благосостояния людей», — добавил он. Кричевский напомнил о том, что с 2019 по 2024 годы расходы на нацпроекты составили 26 трлн рублей, что больше 16% от федерального бюджета за все годы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Говоря о тезисе «службы экономики обществу» Кричевский отметил, что поступления в бюджет, в том числе от нефтегазового сектора, позволили расходовать приличные средства на национальные проекты. Так, по его словам, с 2019 по 2024 годы расходы на нацпроекты составили 26 трлн рублей, что больше 16% от федерального бюджета за все годы. Эксперт также привел показатели национального проекта «Качественные и безопасные дороги»: «Первый показатель — доля автодорог регионального и муниципального значения, соответствующая нормативным требованиям. В 2017 году таких дорог было 43%, в прошлом — 51%, план на 2024 год — 53%. Вторая — дорожная сеть городских агломераций в нормативном состоянии в 2017 году была 42%, а в прошлом — 83%, по итогу должно быть 85%. Даже у скептиков нет сомнения, что эти 2% мы доберем. Снижение смертности в результате ДТП — еще один нормативный показатель по этому проекту: в 2017 году было 13%, в прошлом году — 8,9%. План на 2024 год — 8,4%», — рассказал экономист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия избавляется от навязанной концепции «сырьевого проклятия», но не уйдет с мирового сырьевого рынка, как предлагают критики и недружественные страны. К этому мнению пришли эксперты, которые собрались за круглым столом в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО). На этот раз темой выбрана: «Российская экономика — институциональные основы устойчивости». Ее участники подчеркивают, что нефтегазовый сектор РФ — не проклятье, а доходы от него направлены и на повышение благосостояния россиян. Доклад заведующего кафедрой «Прикладная политология» Финансового университета при правительстве РФ Константина Симонова был направлен на развеивание мифа о «сырьевом проклятии» страны, о котором говорят, в том числе, недружественные страны. Он пояснил, что основной политического и экономического развития России является именно географическое положение страны. «Это самая большая страна в мире, и очевидно, что внутри, в ее земле есть много полезных ископаемых. Были концепции везения, что России повезло с ресурсами, мол, если создали самую большую страну, то по теории вероятности в земле обязательно что-то найдется. Но сырье в России — не проклятие, что является еще одной концепций, за которую нас „кусают“. Сырье — источник благополучия». Председатель правления ФоРГО Константин Костин выразил недоумение, что многие эксперты «с хороших должностей» считают российский топливно-энергетический сектор — «проклятием» страны, которые также твердят о необходимости пересмотра ключевого сектора экономики в пользу инновационной сферы. «Это пропагандистская история с сырьевым придатком. Почему не может быть индустриальный придаток сырьевой державы? Почему не наращивать уровень доходов, если для этого есть возможность? И когда говорят об инновациях, я вообще не вижу противоречий. Стереотип был навязан очень стойко. Если есть ресурс, который постоянно приносит деньги — какое же это проклятие? Тем более, имея деньги, можно заниматься развитием других важных направлений, решать социальные задачи», — отметил Костин. Популярная концепция о «сырьевом проклятии» России исходит в том числе из Соединенных Штатов, которые за короткий период времени удвоили добычу нефти, отмечает Симонов. «Нам более 10 лет говорят, что не нужно нефть и газ добывать, это бесперспективно, конечные виды топлива. В это же время США обогнали нас сначала по добыче газа, сегодня и по добыче нефти, — продолжил Симонов. — Нам говорят, что Соединенные Штаты — пример диверсифицированной экономики, которой не нужен сырьевой комплекс. Сегодня это гораздо более мощная сырьевая страна, чем Россия. Россия в настоящее время добывает 9,5 млн баррелей сырой нефти, плюс еще 1,5 млн конденсат. В США в то же время — более 13 млн». Одной из причин тому — антироссийские санкции, которые призваны «выкинуть» Россию с рынка углеводородов и подорвать основы долгого государства, считает Симонов: «Нас грубо выкидывают с рынка газа и нефти, а мы не выкидываемся. Мы видим хрестоматийный пример, когда закрыли санкциями европейский рынок, наша нефть оказалась на рынке Индии, и фактически с нуля, по итогу прошлого года наша годовая доля в импорте Индии превысила 30%, а был период и за 40% переваливали. Также нарастили поставки в Китай, и полностью перестроили систему логистики, вырос морской экспорт». Также Симонов обратил внимание на три важных момента для государства с точки зрения «антихрупкости» с сырьевым комплексом, в частности нефтегазовым: С тем, что нефтегазовый сектор является важным источником для качественной жизни населения, согласился и доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. «Доля сырьевых доходов в бюджете страны в 90-е годы составляла 5-5,5%. В отдельные годы она доходила до 50% бюджета и выше. Это к тому, что сырье, которое выкачивается из российских недр, превращается в деньги, которые уже направляются на „службу экономики обществу“, улучшение благосостояния людей», — добавил он. Говоря о тезисе «службы экономики обществу» Кричевский отметил, что поступления в бюджет, в том числе от нефтегазового сектора, позволили расходовать приличные средства на национальные проекты. Так, по его словам, с 2019 по 2024 годы расходы на нацпроекты составили 26 трлн рублей, что больше 16% от федерального бюджета за все годы. Эксперт также привел показатели национального проекта «Качественные и безопасные дороги»: «Первый показатель — доля автодорог регионального и муниципального значения, соответствующая нормативным требованиям. В 2017 году таких дорог было 43%, в прошлом — 51%, план на 2024 год — 53%. Вторая — дорожная сеть городских агломераций в нормативном состоянии в 2017 году была 42%, а в прошлом — 83%, по итогу должно быть 85%. Даже у скептиков нет сомнения, что эти 2% мы доберем. Снижение смертности в результате ДТП — еще один нормативный показатель по этому проекту: в 2017 году было 13%, в прошлом году — 8,9%. План на 2024 год — 8,4%», — рассказал экономист.