{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,53
Динамика за 2 недели
Евро 61,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
15 мая 2017
21:26  15 мая 2017 0

У литовских участников «Евровидения» в Киеве пропал весь багаж

Петербургский международный экономический форум, предфорумный день. Санкт-Петербург, багаж, пмэф-2016
Музыкантам до сих пор не вернули их вещиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Литовская электронная команда Fusedmarc вернулась домой с международного музыкального конкурса «Евровидение» из Киева без багажа. У музыкантов на Украине пропали все вещи, включая музыкальные инструменты.

Пропажа вещей обнаружилась после прибытия в Литву. Причиной конфуза стала вовсе не кража, как думали поначалу, а просчет авиаперевозчика, который намерен в ближайшее время вернуть вещи музыкантам, пишет портал «Экономика сегодня».

Отметим, что группа Fusedmarc представляла на конкурсе Литву. Команда не смогла выйти в финал музыкального конкурса.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров