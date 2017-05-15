У литовских участников «Евровидения» в Киеве пропал весь багаж

21:26 15 мая 2017 0

Музыкантам до сих пор не вернули их вещи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Литовская электронная команда Fusedmarc вернулась домой с международного музыкального конкурса «Евровидение» из Киева без багажа. У музыкантов на Украине пропали все вещи, включая музыкальные инструменты.

Пропажа вещей обнаружилась после прибытия в Литву. Причиной конфуза стала вовсе не кража, как думали поначалу, а просчет авиаперевозчика, который намерен в ближайшее время вернуть вещи музыкантам, пишет портал «Экономика сегодня».

Отметим, что группа Fusedmarc представляла на конкурсе Литву. Команда не смогла выйти в финал музыкального конкурса.