02:25 03 июня 2017 0

Ознакомиться с результатами смогут все зарегистрированные пользователи портала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предварительные результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут доступны для просмотра на портале госуслуг. Специальный сервис для публикации результатов запускает Минкомсвязи РФ.

Как сообщает «Nation news», услуга будет предоставляться бесплатно, а сервис будет доступен для всех зарегистрированных пользователей.

Для ознакомления с результатами экзаменов нужно будет зарегистрироваться или зайти на сайт госуслуг, заполнить специальное поле заявки на ознакомление с результатами, указав паспортные данные или код регистрации ЕГЭ. Информация может быть запрошена как по конкретному предмету, так и по всем сданным дисциплинам.