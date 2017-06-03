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03 июня 2017
02 июня 2017
02:25  03 июня 2017 0

Минкомсвязи покажет результаты ЕГЭ на портале госуслуг

Выпускники 11-ых классов сдают ЕГЭ по географии и информатике в языковом Лицее №2. Екатеринбург, егэ, единый государственный экзамен
Ознакомиться с результатами смогут все зарегистрированные пользователи порталаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предварительные результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут доступны для просмотра на портале госуслуг. Специальный сервис для публикации результатов запускает Минкомсвязи РФ.

Как сообщает «Nation news», услуга будет предоставляться бесплатно, а сервис будет доступен для всех зарегистрированных пользователей.

Для ознакомления с результатами экзаменов нужно будет зарегистрироваться или зайти на сайт госуслуг, заполнить специальное поле заявки на ознакомление с результатами, указав паспортные данные или код регистрации ЕГЭ. Информация может быть запрошена как по конкретному предмету, так и по всем сданным дисциплинам.

Евгений Александров
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