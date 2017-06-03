06:31 03 июня 2017 0

Из-за угрозы теракта в Нюрбурге были эвакуированы более 80 тысяч человек Фото: Википедия

Два человека, подозреваемых в подготовке теракта во время рок-фестиваля Rock am Ring в Германии, были задержаны полицией. Оба задержанных являются сотрудниками компании-субподрядчика, один из них — связан с исламистами.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц Роджера Левентца, сегодня будет принято решение о том, продолжит ли рок-фестиваль свою работу, или мероприятие будет отменено.

Ранее из-за угрозы теракта с площадки фестиваля были эвакуированы свыше 80 тысяч человек.

Фестиваль Rock am Ring традиционно проводится в Германии с 1985 года в первые выходные июня. В мероприятии участвуют рок-коллективы со всего мира.