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03 июня 2017
02 июня 2017
01:57  03 июня 2017 0

В Германии из-за угрозы теракта прервали рок-фестиваль

Фестиваль Rock am Ring традиционно проводится в первые выходные июняФото: rockamring.eifelvista.com

Музыкальный фестиваль Rock am Ring, который проходит в германском Нюрбурге (земля Рейнланд-Пфальц), пришлось прервать из-за угрозы террористического акта. Полиция обязала всех посетителей покинуть место проведения мероприятия.

«Из-за террористической угрозы полиция порекомендовала прервать фестиваль, — приводит РИА „Новости“ сообщение организаторов Rock am Ring. — Мы призываем всех посетителей покинуть место проведения фестиваля».

Организаторы выразили надежду, что рок-фестиваль продолжится в субботу, 3 июня. О дальнейшем развитии событий гостей проинформируют дополнительно.

Фестиваль Rock am Ring проводится в Германии с 1985 года в первые выходные июня. На нем традиционно принимают участие рок-коллективы со всего мира, сообщает «RT на русском».

Евгений Александров
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