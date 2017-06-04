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04 июня 2017
Главные новости Москвы
21:12  04 июня 2017 0

Ректор главного театрального вуза России госпитализирован после ДТП

ДПС возле Строганова, автомобиль дпс, гаишники
Заславский надеется выйти из больницы в понедельникФото: Александр Мамаев © URA.RU

Ректор ГИТИСа и российский театральный критик Григорий Заславский попал в ДТП. Театральный деятель госпитализирован.

«Неделю назад я действительно попал в ДТП, но слава богу, никаких серьезных травм не получил — только небольшие ушибы. Тем не менее, это время я пробыл в больнице, но сейчас чувствую себя хорошо и завтра выписываюсь», — цитирует Заславского «Ридус».

По информации Life, Заславский был доставлен в больницу с переломом грудных позвонков и, по предварительным данным, является виновником аварии. Служебный «Форд-Мондео», который вел сам ректор, при повороте столкнулся с «Ситроеном» московской автоледи.

Семен Гринберг
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