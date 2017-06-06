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06 июня 2017
05 июня 2017
05:07  06 июня 2017 0

Россия ответит Черногории «на основе принципа взаимности»

Черногория стала 29 государством - членом НАТОФото: nato.int

Антироссийская истерия, которая продолжается в Черногории, вызывает сожаление у МИД РФ. В связи с этим, внешнеполитическое ведомство России оставляет за собой право на ответные действия в рамках принципа взаимности.

«В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности, — приводит „RT на русском“ текст заявления МИД РФ. — В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие. Констатируем, что ответственность за сложившуюся ситуацию целиком лежит на черногорской стороне».

Как ранее сообщало URA.RU в минувший понедельник, 5 июня, Черногория официально стала членом НАТО. Церемония вступления в альянс состоялась в Вашингтоне. Премьер-министр Черногории Душко Маркович назвал это событие историческим моментом.

Евгений Александров
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