Жена Караченцова подвела итог жизни актера

09:57 07 октября 2017 8

Поргина подчеркнула, что Николай Караченцов никогда не играл отрицательных персонажей Фото: Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов»

Супруга актера Николая Караченцова Людмила Поргина подвела итог жизни своего мужа, заявив, что он жил «очень честно» и никогда не играл отрицательных персонажей.

Поргина, комментируя состояние здоровья Караченцова, у которого обнаружили опухоль в легком, сообщила, что они «готовы к борьбе с новой болезнью», не паникуют и не отчаиваются. Вместе с тем, супруга актера сожалеет об упущенном времени, так как затемнение в легком у артиста обнаружили еще весной. Жена Караченцова корит себя за то, что не настояла на еще одном обследовании, сообщает сайт kp.ru.

«Хотелось отвезти Колю на море, чтобы он отдохнул, надышался морским воздухом в Болгарии. Думали, что там ему будет лучше. И все было нормально, а потом он стал немного подкашливать», — пояснила Поргина. По ее словам, Караченцова сначала будут лечить химиотерапией, а после, возможно, сделают операцию. Сам актер настроен бороться с болезнью, так как хочет жить.

После этого Поргина внезапно начала говорить о жизни мужа в прошедшем времени, будто подводя итог: «Он жил очень честно. Никого не предал, не обманул».

У народного артиста России Николая Караченцова нашли опухоль в легком. Актера уже выписали из больницы, он с супругой находится на даче, передавали Nation News.