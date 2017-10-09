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09 октября 2017
14:48  09 октября 2017 5

Федеральный телеканал показал бои с участием детей Кадырова. ВИДЕО

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Глава Чечни учит сыновей побеждатьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеканал «Матч ТВ» показал бои главы Чечни Рамзана Кадырова, которые состоялись 8 октября в Грозном. Соперниками 9-летнего Адама, 10-летнего Эли и 11-летнего Ахмада стали их ровесники из Кабардино-Балкарии.

Во всех поединках победы достались сыновьям главы Чечни, передает телеканал «Дождь». Выступления детей транслировали перед главными боями чемпионата России по боксу. Среди взрослых победителем стал чеченский боец Шамиль Хатаев. Также на турнире лично присутствовал глава региона Рамзан Кадыров.

Ранее, как сообщало «URA.RU», участие маленьких детей, в том числе главы Чечни, в турнирах по смешанным единоборствам раскритиковал президент Союза ММА России Федор Емельяненко. После этого спортсмен подвергся многочисленным угрозам и оскорблениям, а его маленькая дочь после нападения неизвестных оказалась в больнице.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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