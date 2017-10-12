В России в следующем году может подешеветь одежда

08:01 12 октября 2017 0

Доля отечественного продукта на российском рынке вырастет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Одежда, произведенная в России, может подешеветь. На снижение цен повлияют обнуление таможенных пошлин на трикотаж и вискозу в 2018 году, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«Снижение пошлин на сырьё позволит снизить себестоимость готовой продукции, тем самым повысить их конкурентоспособность», — пояснили в ведомстве.

По оценкам экспертов, обнуление пошлин приведёт к тому, что цена одежды, произведённой в России, снизится на 10%, а доля отечественной продукции на внутреннем рынке возрастет.

К слову, британская компания Matchless London ранее заявила, что планирует выпускать одежду, посвящённую российскому президенту Владимиру Путину, напоминает RT.