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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Москвы
08:01  12 октября 2017 0

В России в следующем году может подешеветь одежда

Портновский дом Rubleff'ka. Владелица и дизайнер Таша Рублева. Екатеринбург, дизайн одежды, портные, ателье, рублева таша, швейная мастерская
Доля отечественного продукта на российском рынке вырастетФото: Александр Мамаев © URA.RU

Одежда, произведенная в России, может подешеветь. На снижение цен повлияют обнуление таможенных пошлин на трикотаж и вискозу в 2018 году, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«Снижение пошлин на сырьё позволит снизить себестоимость готовой продукции, тем самым повысить их конкурентоспособность», — пояснили в ведомстве.

По оценкам экспертов, обнуление пошлин приведёт к тому, что цена одежды, произведённой в России, снизится на 10%, а доля отечественной продукции на внутреннем рынке возрастет.

К слову, британская компания Matchless London ранее заявила, что планирует выпускать одежду, посвящённую российскому президенту Владимиру Путину, напоминает RT.

Рита Теркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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