{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Крашенинников: как Ельцин пытался запретить КПРФ перед сдачей власти
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 ноября 2017
19:20  02 ноября 2017 0

«А хочешь, я тебе вены вскрою?!» Неизвестный с ножом ворвался в здание ГТРК. ВИДЕО

Операция
Полиция начала поиски неизвестногоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В здание ГТРК «Калининград» утром 2 ноября ворвался неизвестный в очках, шапке и с резаком в руке. Он попытался развесить экстремистские листовки и угрожал охраннику расправой.

Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах видно, как сотрудник охраны срывает листовку, под которой находится стенд «Вести». В ответ на это человек в очках выставляет перед собой нож и кричит: «А хочешь, я тебе вены вскрою?!». В настоящее время его разыскивает полиция.

Ранее в московской студии радиостанции «Эхо Москвы» гражданин Израиля Борис Гриц напал на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Мужчина порезал горло сотрудницы СМИ, а позже заявил, что причиной для нападения стал телепатический контакт, в ходе которого Фельгенгауэр «изводила его сексуально».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров