19:20 02 ноября 2017 0

Полиция начала поиски неизвестного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В здание ГТРК «Калининград» утром 2 ноября ворвался неизвестный в очках, шапке и с резаком в руке. Он попытался развесить экстремистские листовки и угрожал охраннику расправой.

Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах видно, как сотрудник охраны срывает листовку, под которой находится стенд «Вести». В ответ на это человек в очках выставляет перед собой нож и кричит: «А хочешь, я тебе вены вскрою?!». В настоящее время его разыскивает полиция.

Ранее в московской студии радиостанции «Эхо Москвы» гражданин Израиля Борис Гриц напал на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Мужчина порезал горло сотрудницы СМИ, а позже заявил, что причиной для нападения стал телепатический контакт, в ходе которого Фельгенгауэр «изводила его сексуально».