19:40 08 ноября 2017 0

Социальную сеть Facebook могут закрыть в следующем году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Роскомнадзор собирается проверить социальную сеть Facebook на предмет соответствия российскому законодательству. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ближайшее время проверят, как администраторы соцсети ведут обработку персональных данных российских пользователей, кроме того, про порядок и условия предоставления пользовательских услуг, а также содержание локальных актов.

«По итогам будут сделаны выводы о степени соответствия деятельности социальной сети Facebook требованиям российского законодательства и, при наличии оснований, предложения по принятию мер реагирования», — уточняется в релизе Роскомнадзора, который приводит «Интерфакс».

Ранее глава ведомства Александр Жаров заявил, что в 2018 году Facebook обязан выполнить российский закон о локализации персональных данных, в противном случае ресурс прекратит работу на территории России.

1 января 2015 года в силу вступил закон «О персональных данных», напоминает телеканал 360. Согласно документу, вся информация о россиянах, обрабатываемая через интернет, может храниться исключительно на серверах, расположенных на территории России.