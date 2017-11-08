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08 ноября 2017
19:40  08 ноября 2017 0

Facebook ждет тотальная проверка. Соцсеть могут закрыть

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, Facebook, Фейсбук, гаджет, приложение, социальная сеть
Социальную сеть Facebook могут закрыть в следующем годуФото: Анна Майорова © URA.RU

Роскомнадзор собирается проверить социальную сеть Facebook на предмет соответствия российскому законодательству. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ближайшее время проверят, как администраторы соцсети ведут обработку персональных данных российских пользователей, кроме того, про порядок и условия предоставления пользовательских услуг, а также содержание локальных актов.

«По итогам будут сделаны выводы о степени соответствия деятельности социальной сети Facebook требованиям российского законодательства и, при наличии оснований, предложения по принятию мер реагирования», — уточняется в релизе Роскомнадзора, который приводит «Интерфакс».

Ранее глава ведомства Александр Жаров заявил, что в 2018 году Facebook обязан выполнить российский закон о локализации персональных данных, в противном случае ресурс прекратит работу на территории России.

1 января 2015 года в силу вступил закон «О персональных данных», напоминает телеканал 360. Согласно документу, вся информация о россиянах, обрабатываемая через интернет, может храниться исключительно на серверах, расположенных на территории России.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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