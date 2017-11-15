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15 ноября 2017
14 ноября 2017
01:51  15 ноября 2017 0

Путину показали инновационные разработки уральских энергетиков. ФОТО

Владимиру Путину представили разработки ученых с уралаФото: МРСК Урала

Во вторник, 14 ноября, президент России Владимир Путин побывал в московском офисе компании «Россети». Гендиректор компании Павел Ливинский представил главе государства инновации в области электроэнергетики, в числе которых — разработки МРСК Урала.

В частности, президенту показали разработанный уральскими молодыми учеными робототехнический комплекс «Канатоход», который проходит сегодня апробацию в Свердловской области. Этот прибор, как отметили в компании, позволяет без участия персонала дистанционно и в 10 раз быстрее мониторить, выявлять и определять места возможных повреждений на линиях электропередачи.

Разработки уральцев представлены на экспозиции инновационных отечественных разработок
Фото: МРСК Урала

Кроме того, президенту также представили «умный» дом будущего с системой контроля электропотребления [снижает затраты на электроэнергию до 30%], а также модель интеллектуальных электрических сетей будущего. Последние оснащены системами самодиагностики и самовосстановления, требуют минимального вмешательства людей и позволяют более чем в два раза повысить надежность электроснабжения для потребителя.

Также глава государства ознакомился с работой цифровой подстанции, которая отличается от обычной компьютезированным управлением, а также возможностью самодиагностики оборудования, удаленным управлением и компактностью.

Сергей Демин
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