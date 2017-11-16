Госдуме предложили разрешить россиянам курить в аэропортах

05:23 16 ноября 2017 0

В аэропортах могут снова появиться места для курения Фото: depositphotos.com © URA.RU

Депутат от «Единой России» Сергей Боярский предложил вернуть в аэропорты специальные помещения для курения, которые в 2013 году были запрещены законом с целью защиты граждан от воздействия табачного дыма.

По словам автора законодательной инициативы, введение запрета привело к увеличению нарушений запрета на курение в помещениях аэропортов, из-за которых воздействию табачного дыма подвергались и некурящие граждане.

Свои доводы Боярский подтвердил результатами проведенного в мае 2016 года ВЦИОМом опроса, который показал, что 33% россиян не соблюдают запрет на курение в общественных местах.

«… предлагаемая мера по созданию специальных мест для курения в настоящее время представляется более эффективной в отношении защиты некурящих посетителей и работников аэропорта, чем существующий малоэффективный запрет», — приводят «Известия» цитату из пояснительной записки к документу.