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30 ноября 2017
Главные новости 
21:00  30 ноября 2017 0

Медведев о выдвижении в президенты, Дом Романовых помолится за Поклонскую, независимый российский интернет. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Царские дни в Екатеринбурге: божественная литургия и крестный ход, поклонская наталья, царские дни
В Доме Романовых призвали молиться за скорейшее духовное исцеление Натальи ПоклонскойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Медведев провел главную беседу года с федеральными СМИ. Премьер ответил на множество вопросов: о своем намерении выдвигаться на пост президента, о поддержке кандидатуры Владимира Путина, о бедности россиян, о деньгах на выплату пенсий и о том, кем он считает Навального.

Наталья Поклонская отказалась от ордена за Крым и вернула его Императорскому Дому Романовых из-за «Матильды». Депутат резко высказалась в адрес княгини Марии Владимировны Мухранской-Гогенцоллерн и ее представителей на своей странице в Facebook. «URA.RU» поговорило с представителем дома Романовых и опубликовало их не менее жесткий ответ Поклонской.

Допинговые скандалы продолжаются до сих пор, у наших спортсменов отбирают медали, а на Олимпиаду-2018, возможно, мы и вовсе не поедем. Мы разобрались, почему чиновники бездействуют, хотя должны защищать олимпийцев, и их за это не увольняют.

Для России и стран БРИКС разрабатывается «независимый интернет». Это спасет нас от терроризма и коррупции. По крайней мере так считает экс-премьер Сергей Степашин, который заявил, что Россия вошла в ТОП-10 стран с максимальной угрозой терактов.

С 1 декабря начнут действовать новые законы, тарифы и правила. «URA.RU» публикует подборку, которую точно нужно изучить, чтобы быть в курсе.

Зима 2017-2018 снова будет аномально теплой. Корреспондент «URA.RU» узнал, почему погода в регионах Урала резко отличается, какие опасности таит в себе малоснежная зима и стоит верить ли долгосрочным прогнозам.

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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