06:23 03 декабря 2017 0

После избрания Трампа президентом его противники постоянно пытаются найти «российский след» Фото: Официальный сайт президента РФ

Президент США Дональд Трамп принял решение об увольнении советника по национальной безопасности Майкла Флинна, потому что он намеренно обманывал вице-президента Майкла Пенса и американские спецслужбы. Глава Белого дома об этом на своей странице в сети Twitter.

«Я должен был уволить генерала Флинна, потому что он солгал вице-президенту и ФБР, — приводит RT запись Трампа. — Он признал себя виновным в этой лжи. Это позор, потому что его действия во время смены власти были законными. Скрывать было нечего!»

По словам Трампа, о лжи своего советника он сожалеет, передает Nation News. Майкл Флинн признался, что дал ложные показания, когда сотрудники ФБР задавали ему вопросы о содержании встречи с российским послом Сергеем Кисляком.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что никакого сговора с представителями России не было. Между тем, как писало «URA.RU», Флинн заявил о готовности сотрудничать со следствием и дать показания против президента.