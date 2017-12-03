{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 декабря 2017
02 декабря 2017
Главные новости Москвы
06:23  03 декабря 2017 0

Трамп объяснил увольнение советника Флинна ложью

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
После избрания Трампа президентом его противники постоянно пытаются найти «российский след»Фото: Официальный сайт президента РФ

Президент США Дональд Трамп принял решение об увольнении советника по национальной безопасности Майкла Флинна, потому что он намеренно обманывал вице-президента Майкла Пенса и американские спецслужбы. Глава Белого дома об этом на своей странице в сети Twitter.

«Я должен был уволить генерала Флинна, потому что он солгал вице-президенту и ФБР, — приводит RT запись Трампа. — Он признал себя виновным в этой лжи. Это позор, потому что его действия во время смены власти были законными. Скрывать было нечего!»

По словам Трампа, о лжи своего советника он сожалеет, передает Nation News. Майкл Флинн признался, что дал ложные показания, когда сотрудники ФБР задавали ему вопросы о содержании встречи с российским послом Сергеем Кисляком.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что никакого сговора с представителями России не было. Между тем, как писало «URA.RU», Флинн заявил о готовности сотрудничать со следствием и дать показания против президента.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров