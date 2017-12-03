Названа истинная цель ракетного удара Израиля по Сирии

11:42 03 декабря 2017 0

Израиль выпустил в сторону Сирии пять ракет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Целью ракетного удара израильских ВВС по Сирии была иранская военная база, сообщает The Times of Israel.

Израиль 2 декабря выпустил в сторону Сирии пять ракет. По сообщениям очевидцев, целью атаки был некий объект к югу от Дамаска. При этом сирийские военные заявили, что ракетный удар был успешно отражен.

Как заявляет издание, целью атаки в действительности стала военная база Ирана. При этом получить комментарий израильских военных газете не удалось. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление, что не допустит присутствия иранских военных в Сирии и риска передачи Тегерану компонентов для изготовления ядерного оружия, чем косвенно подтвердил направленность авиаудара против Ирана.