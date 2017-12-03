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03 декабря 2017
02 декабря 2017
Главные новости Москвы
11:42  03 декабря 2017 0

Названа истинная цель ракетного удара Израиля по Сирии

Виды Иерусалима, израиль, флаг израиля, jerusalem, israel, иерусалим
Израиль выпустил в сторону Сирии пять ракетФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Целью ракетного удара израильских ВВС по Сирии была иранская военная база, сообщает The Times of Israel.

Израиль 2 декабря выпустил в сторону Сирии пять ракет. По сообщениям очевидцев, целью атаки был некий объект к югу от Дамаска. При этом сирийские военные заявили, что ракетный удар был успешно отражен.

Как заявляет издание, целью атаки в действительности стала военная база Ирана. При этом получить комментарий израильских военных газете не удалось. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление, что не допустит присутствия иранских военных в Сирии и риска передачи Тегерану компонентов для изготовления ядерного оружия, чем косвенно подтвердил направленность авиаудара против Ирана.

Игорь Чукреев
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