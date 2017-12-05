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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:22  05 декабря 2017 0

Украинские СМИ помогают военным скрывать потери в Донбассе. СКРИН

Последствия АТО и украинские блокпосты в Краматорске. Украина, военная техника, украинские войска
В довершение ко всему украинские военные регулярно стреляют друг в другаФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Украинские СМИ помогают ВСУ скрывать реальные данные о потере бойцов во время так называемой Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Одно из свидетельств такого взаимодействия передал российскому журналисту представитель командования ДНР. Доказательства приведены на скриншотах переписки журналистки «РБК-Украина» с офицером пресс-центра штаба АТО Василием Лабаем.

Участники беседы обсуждали подготовку материала для опровержения заявления представителя оперативного командования ДНР полковника Эдуарда Басурина, заявившего о больших потерях ВСУ 22 ноября в захваченных украинской стороной поселках Гладосово и Металлист. Из текста можно сделать вывод, что Лабай признает значительные потери ВСУ в этих населенных пунктах, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Все российские СМИ визжат об огромных потерях наших в Гладосове. Типа. 17 убитыми и 11 ранеными. У меня редакция требует срочного комментария. Можешь помочь?» — пишет журналистка.

«Алиночка, сейчас я занят, можешь чуть позже?» — отвечает Лабай.

«Василь, ну как, мне подтвердить потери, которые русские подают?» — спрашивает Алина.

«Ни в коем случае! — пишет Лабай. — Пиши, что около десяти, но не больше и не меньше. Именно „около“. Накидай текст и пришли мне, я подредактирую».

Позже представитель «РБК-Украина» спрашивает Лабая: «А вообще, как там у вас в Гладосово и Травневом?»

«Там, конечно, полная… Реально, не можем понять, откуда прилетает по пацанам. Может, сепары отправляют к нам в тыл, потому что прилеты идут со стороны Кодемы и Дачи. А пацаны-то не ждали, вот всех в спину и посекло, да еще реально снайперы в голову в затылок стреляли», — признается представитель штаба АТО.

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Фото: Федеральное агентство новостей

Лев Истомин
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