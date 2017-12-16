Инженер из Великобритании провел интернет по соленой веревке

04:34 16 декабря 2017 0

Полученные результаты оказались близки к показателям, присущим ADSL-соединению Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителю Великобритании удалось необычным образом подключиться к всемирной сети. Вместо стандартного кабеля интернет-соединение мужчины обеспечила обычная веревка, пропитанная соляным раствором.

Эксперимент британского инженера показал, что подобным образом можно получить скорость входящего интернет-трафика до трех с половиной мегабит в секунду. А вот скорость исходящего трафика оказалась значительно ниже: не больше 67 килобит в секунду. Подобная разница в показателях присуща ADSL-подключению. По данным Nation News, разработчик необычной системы интернет-соединения отметил, что для получения подобных результатов подойдет практически любой проводник.

Ранее сообщалось, что Южнокорейская компания Samsung придумала «умный» свитер для зарядки смартфонов. Разработчики собираются использовать энергию от движения рук, чтобы продлить жизнь гаджетов.