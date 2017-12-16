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16 декабря 2017
15 декабря 2017
Главные новости Москвы
04:34  16 декабря 2017 0

Инженер из Великобритании провел интернет по соленой веревке

Интернет. Екатеринбург, телефон, смартфон, интернет, сеть, гаджет, www, world wide web, всемирная паутина, всемирная сеть
Полученные результаты оказались близки к показателям, присущим ADSL-соединениюФото: Анна Майорова © URA.RU

Жителю Великобритании удалось необычным образом подключиться к всемирной сети. Вместо стандартного кабеля интернет-соединение мужчины обеспечила обычная веревка, пропитанная соляным раствором.

Эксперимент британского инженера показал, что подобным образом можно получить скорость входящего интернет-трафика до трех с половиной мегабит в секунду. А вот скорость исходящего трафика оказалась значительно ниже: не больше 67 килобит в секунду. Подобная разница в показателях присуща ADSL-подключению. По данным Nation News, разработчик необычной системы интернет-соединения отметил, что для получения подобных результатов подойдет практически любой проводник.

Ранее сообщалось, что Южнокорейская компания Samsung придумала «умный» свитер для зарядки смартфонов. Разработчики собираются использовать энергию от движения рук, чтобы продлить жизнь гаджетов.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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