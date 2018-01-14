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14 января 2018
Главные новости Москвы
16:23  14 января 2018 0

Соловьев опасается начала ядерной войны из-за ошибки военных на Гавайях

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
Телеведущий недоумевает, как могла возникнуть такая ошибкаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев обеспокоен сбоем системы оповещения о ядерной угрозе на на Гавайях. Он выразил свое отношение к инциденту 14 января, когда жителям островов разослали предупреждения о ракетной атаке.

«Жители штата Гавайи получили оповещения о запуске по ним баллистической ракетой. Тревога ложная: ошибка системы. Представляю чувства людей, получивших смс о ракетной атаке… А что если такая „ошибка системы“ приведет к началу ядерной войны? И что это за „ошибка системы“? Какие еще „ошибки“ возможны?», — отметил Соловьев в Instagram.

Его подписчики поддержали телеведущего в комментариях: «А вы попробуйте не паниковать в такой ситуации. Мало кто способен адекватно себя вести, когда летит смерть»; «Вот струхнули наверное… Не хочу таких предупреждений!».

Как писало «URA.RU», сейчас власти ведут проверку инцидента. О том, что сообщения были разосланы по ошибке, уже сообщили представители местного агентства по чрезвычайным ситуациям, а также тихоокеанское объединенное командование ВВС США. Выяснилось, что ошибка произошла во время процедуры передачи смены: сотрудник нажал не на ту кнопку.

Власти внедрили систему оповещения населения в связи с систематическими испытаниями баллистических ракет, которые проводит Северная Корея.

Игорь Чукреев
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