03:24 14 января 2018 0

Островной штат решили обезопасить, так как он ближе всего к КНДР Фото: Pixabay

Жители Гавайских островов получили сообщения, в которых содержалось предупреждение о ракетном нападении. Как оказалось позже, тревога была ложной, никаких пусков ракет по территории США никто не осуществлял.

Как сообщает Nation News, в настоящее время власти ведут проверку инцидента. О том, что сообщения были разосланы по ошибке, уже сообщили представители местного агентства по чрезвычайным ситуациям, а также тихоокеанское объединенное командование ВВС США.

Отметим, система оповещения населения о ракетном нападении была впервые протестирована на Гавайях в декабре прошлого года. Власти внедрили систему в связи с систематическими испытаниями баллистических ракет, проводимыми Северной Кореей.

Как ранее писало «URA.RU», Северная Корея предупредила, что может начать ядерную войну в любой момент, осенью прошлого года. Позже лидер страны Ким Чен Ын в новогоднем обращении к гражданам заявил, что «ядерная кнопка», запускающая ракеты по целям на территории противника, установлена у него на рабочем столе.