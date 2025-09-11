Московское метро изменит график работы на один день

Метро в Москве будет работать до двух часов ночи в связи с празднованием дня города. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В ночь с 13 на 14 сентября станции метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00», — заявил Собянин в своем канале мессенджера MAX. Он также отметил, что, помимо метро, до 02:00 будут работать также 17 трамвайных маршрутов.
Продление работы общественного транспорта в крупных городах России во время массовых мероприятий стало распространенной практикой. Ранее аналогичные меры принимались в Перми на время проведения фестиваля «Ночь города», когда для удобства жителей и гостей города был скорректирован график движения автобусов и трамваев, а также увеличено количество рейсов на ключевых маршрутах.
