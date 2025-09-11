Московское метро изменит график работы на один день

Собянин: с 13 на 14 сентября метро будет работать до 02:00
Помимо метро, до двух часов ночи будут работать также 17 трамвайных маршрутов, заявил Собянин
Помимо метро, до двух часов ночи будут работать также 17 трамвайных маршрутов, заявил Собянин
новость из сюжета
День города в Москве 2025

Метро в Москве будет работать до двух часов ночи в связи с празднованием дня города. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В ночь с 13 на 14 сентября станции метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00», — заявил Собянин в своем канале мессенджера MAX. Он также отметил, что, помимо метро, до 02:00 будут работать также 17 трамвайных маршрутов.

Продление работы общественного транспорта в крупных городах России во время массовых мероприятий стало распространенной практикой. Ранее аналогичные меры принимались в Перми на время проведения фестиваля «Ночь города», когда для удобства жителей и гостей города был скорректирован график движения автобусов и трамваев, а также увеличено количество рейсов на ключевых маршрутах.

