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28 января 2018
09:48  28 января 2018 7

Максакова не успела проститься с отцом. ВИДЕО

Отцу Марии Максаковой было 80 летФото: скриншот YouTube
новость из сюжета:
Скандал с депутатом Вороненковым
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Вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова потеряла отца. Она не успела проститься с ним.

В новогодние праздники на подмосковной даче 80-летний Петер Андреас Игенбергс перенес инсульт, после чего оказался полностью парализованным. Максакова приехать не смогла, и за мужчиной ухаживал помощник по хозяйству Серафим, который в свое время нянчил Марию, пишет «Экспресс-газета». В память об отце Максакова опубликовала видео «Папе». Поделившись роликом на своей странице в Facebook, певица и бывший депутат Госдумы написала: «Мій любий Тато — дякую тобі за все» (Мой любимый Папа — спасибо тебе за все).

Отец Максаковой был гражданином ФРГ с латышскими корнями, доктором физико-математических наук. Мария родилась от второго брака актрисы Людмилы Максаковой с Петером Андреасом Игенбергсом. В смонтированном видео показаны фотографии с ним из семейного архива. На кадрах часто появляется и убитый муж певицы Денис Вороненков.

Семен Гринберг
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