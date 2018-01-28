Максакова не успела проститься с отцом. ВИДЕО

Вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова потеряла отца. Она не успела проститься с ним.
В новогодние праздники на подмосковной даче 80-летний Петер Андреас Игенбергс перенес инсульт, после чего оказался полностью парализованным. Максакова приехать не смогла, и за мужчиной ухаживал помощник по хозяйству Серафим, который в свое время нянчил Марию, пишет «Экспресс-газета». В память об отце Максакова опубликовала видео «Папе». Поделившись роликом на своей странице в Facebook, певица и бывший депутат Госдумы написала: «Мій любий Тато — дякую тобі за все» (Мой любимый Папа — спасибо тебе за все).
Отец Максаковой был гражданином ФРГ с латышскими корнями, доктором физико-математических наук. Мария родилась от второго брака актрисы Людмилы Максаковой с Петером Андреасом Игенбергсом. В смонтированном видео показаны фотографии с ним из семейного архива. На кадрах часто появляется и убитый муж певицы Денис Вороненков.