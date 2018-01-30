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30 января 2018
11:47  30 января 2018 2

В России будут блокировать «серые» смартфоны

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В России хотят создать единый реестр IMEI-кодов мобильных устройствФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала систему контроля за оборотом мобильных устройств в России по IMEI-кодам — заводским номерам. Предлагается создать единый реестр IMEI-кодов, где они будут разделены на три сегмента: белый, черный и серый.

В белом списке окажутся смартфоны, которые разрешено ввозить в Россию, отмечает «Федеральное агентство новостей». В черном — перечень IMEI-кодов для смартфонов, ввезенных в страну незаконно. Законность приобретения смартфонов из «серого» списка нужно будет подтвердить в офисе оператора связи.

Документ ассоциации также вводит правила уплаты пошлин на смартфоны, ввозимые из-за рубежа. Беспошлинно можно будет ввезти только одно устройство, за второе нужно будет заплатить 20 долларов, а за каждое последующее — 30 долларов. Такие меры должны помочь в борьбе с «серым» импортом.

Дарья Корчак
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