В Верховной Раде назвали «ударом в спину» польский закон о бандеровцах

В Верховной раде Украины отреагировали на принятую в Польше поправку к закону об Институте национальной памяти. Киев считает, что закон унижает достоинство украинцев и является надругательством над исторической правдой.
«Одобрение сеймом и сенатом Республики Польша изменений в Закон об Институте национальной памяти считаем радикальным антиукраинским шагом, который может разрушить фундамент добрососедских отношений между нашими нациями и государствами», — приводит заявление украинских депутатов RT. «Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и отрицание более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами», — не скрывают украинские парламентарии своего негодования.
Депутаты также назвали принятие поправки «ударом в спину». Они призвали польского президента Анджея Дуду наложить вето на принятый закон, отмечает «Федеральное агентство новостей».
Сенат Польши ранее принял поправку о запрете бандеровской идеологии. Он вводит уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. При этом в прошлом году замглавы МИД Польши заявил, что Украина должна ответить за преступления прошлого.