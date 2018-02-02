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02 февраля 2018
Главные новости Москвы
09:25  02 февраля 2018 7

В Верховной Раде назвали «ударом в спину» польский закон о бандеровцах

Рада. Киев. Украина, верховна рада
Депутаты назвали инцидент радикальным антиукраинским шагомФото: Мария Глебова © URA.RU

В Верховной раде Украины отреагировали на принятую в Польше поправку к закону об Институте национальной памяти. Киев считает, что закон унижает достоинство украинцев и является надругательством над исторической правдой.

«Одобрение сеймом и сенатом Республики Польша изменений в Закон об Институте национальной памяти считаем радикальным антиукраинским шагом, который может разрушить фундамент добрососедских отношений между нашими нациями и государствами», — приводит заявление украинских депутатов RT. «Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и отрицание более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами», — не скрывают украинские парламентарии своего негодования.

Депутаты также назвали принятие поправки «ударом в спину». Они призвали польского президента Анджея Дуду наложить вето на принятый закон, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Сенат Польши ранее принял поправку о запрете бандеровской идеологии. Он вводит уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. При этом в прошлом году замглавы МИД Польши заявил, что Украина должна ответить за преступления прошлого.

Дарья Корчак
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