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10 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:26  10 февраля 2018 2

В МЧС объяснили публикацию возможных сценариев войны с Россией

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, взрыв, ядерный удар
Ядерная война маловероятна, но МЧС готово к любому сценараниюФото: depositphotos.com © URA.RU

В МЧС назвали обзор сценариев, по которым иностранные государства могут атаковать Россию, «справочником» и «научным трудом». Сами прогнозы, на основании которых спасатели собираются действовать в условиях войны, были выполнены другими ведомствами страны.

«Научно-методический труд по планированию и ведению гражданской обороны», вызвавший такой интерес у СМИ, подготовили еще в 2016 году. Он адресован специалистам и представителям власти, в обязанности которых входит разработка мероприятий по гражданской обороне и защите населения, а также эксплуатация убежищ и подобных объектов», — цитирует РБК разъяснение МЧС.

Внимание журналистов привлекло, в частности, «обнадеживающие» предположение о том, что противник не собирается уничтожать мирное население с использованием ядерного и других видов оружия массового поражения, а сделает ставку на высокоточные удары и действия диверсантов, сообщало RT. Эти оценки и были восприняты как выводы «экспертов МЧС».

Поэтому, как уже сообщало «URA.RU», спасатели в случае войны собираются эвакуировать далеко не всех россиян. Свои усилия они сфокусируют на территориях, где высока вероятность химического и радиоактивного заражения, больших пожаров, разрушения плотин и водохранилищ с затоплением местности.

Владимир Васин
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