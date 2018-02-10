В МЧС объяснили публикацию возможных сценариев войны с Россией

В МЧС назвали обзор сценариев, по которым иностранные государства могут атаковать Россию, «справочником» и «научным трудом». Сами прогнозы, на основании которых спасатели собираются действовать в условиях войны, были выполнены другими ведомствами страны.
«Научно-методический труд по планированию и ведению гражданской обороны», вызвавший такой интерес у СМИ, подготовили еще в 2016 году. Он адресован специалистам и представителям власти, в обязанности которых входит разработка мероприятий по гражданской обороне и защите населения, а также эксплуатация убежищ и подобных объектов», — цитирует РБК разъяснение МЧС.
Внимание журналистов привлекло, в частности, «обнадеживающие» предположение о том, что противник не собирается уничтожать мирное население с использованием ядерного и других видов оружия массового поражения, а сделает ставку на высокоточные удары и действия диверсантов, сообщало RT. Эти оценки и были восприняты как выводы «экспертов МЧС».
Поэтому, как уже сообщало «URA.RU», спасатели в случае войны собираются эвакуировать далеко не всех россиян. Свои усилия они сфокусируют на территориях, где высока вероятность химического и радиоактивного заражения, больших пожаров, разрушения плотин и водохранилищ с затоплением местности.