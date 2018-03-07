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07 марта 2018
06 марта 2018
07:02  07 марта 2018 1

Трамп объяснил низкие рейтинги «Оскара» отсутствием звезд

Дональд Трамп, трамп дональд
В этом году церемонию награждения посмотрели 26,5 миллиона человек, что на 19% меньше, чем в прошломФото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп прокомментировал падение рейтингов церемонии вручения кинопремий «Оскар» американской киноакадемии. По мнению главы государства, все объяснятся отсутствием звезд.

«Церемония „Оскар“ с худшим рейтингом в истории. Проблема в том, что у нас больше не осталось звезд, кроме вашего президента (шутка, конечно же)», — цитирует «Федеральное агентство новостей» Трампа.

Напомним, совсем недавно прошла ежегодная церемония вручения премий «Оскар», которая показала самый низкий рейтинг за всю историю существования. Согласно данным, церемонию награждения посмотрели всего 26,5 миллионов человек, что на 19% меньше чем в прошлом году (34,3 миллионов зрителей).

Александр Черноскутов
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