Пенсии в России проиндексируют выше инфляции

Правительство РФ подготовит предложения по ежегодной индексации пенсий выше инфляции в рамках бюджетного цикла 2019—2021 годов. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
«Мы сейчас очень активно готовим предложения по всем направлениям, которые касаются, в том числе, Пенсионного фонда. Вы знаете, что поставлена задача выйти на индексацию пенсий выше инфляции», — цитируют Топилина «Ведомости». Он добавил, что выполнение задачи уже начато: с начала этого года пенсии проиндексировали на 3,7% при 2,5-процентной фактической инфляции за 2017 год. По словам министра, дальнейшее увеличение пенсий выше инфляции будет обеспечено поправками в бюджет на следующие три года.
Во время выступления перед Федеральным собранием президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить старшему поколению «достойную жизнь». Как писала «Национальная служба новостей», глава государства говорил как раз об индексации пенсий выше уровня инфляции.
Ранее в российском законодательстве обнаружили лазейку, благодаря которой негосударственные пенсионные фонды (НПФ) могут не выплачивать всю сумму пенсионных накоплений. По информации «Русской планеты», неудачно инвестирующие НПФ могут не возвращать правопреемникам их умерших клиентов всю сумму переведенных в этот фонд денежных средств.