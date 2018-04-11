В центре Кудрина рассказали, как будет повышаться пенсионный возраст

12:49 11 апреля 2018 6

Пенсионный возраст поднимется до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин Фото: pixabay.com © URA.RU

В Центре стратегических разработок (ЦСР) рассказали, на сколько увеличится пенсионный возраст через 16 лет. К 2034 году планируется поднять этот показатель до 63 лет у женщин и 65 — у мужчин. Такие данные следуют из впервые опубликованной части программы, которую структура, возглавляемая экс-министром финансов РФ Алексеем Кудриным, готовит для президента России Владимира Путина. В краткой версии на сайте отражены «семь приоритетов».

Целью проекта создатели поставили обновление экономики и повышение качества жизни населения. Так, эксперты прогнозируют увеличение не только пенсионного возраста, но и размера пенсий. кК 2024 году они вырастут на треть. Кроме этого, в стране планируется добиться роста продолжительности жизни на пять лет, снижения уровня бедности на 10%, адресной поддержки семьям с низким доходом и доступности образования для всех желающих.

Второй приоритет предусматривает рост числа россиян, готовых стать предпринимателями, вдвое. Для этого ЦСР предлагает обязать государство продавать доли в предприятиях, в которых его присутствие не нужно. Также необходимы меры по развитию «эффективной системы льгот и преференций, систем краудфандинга и отдельных кредитных бирж» для небольших компаний. Третий приоритет — рост производительности труда на треть и трансформация частных компаний в активных экспортеров. В том числе это будет достигаться с помощью обновления ключевых отраслей промышленности.

Четвертый приоритет касается роста несырьевого экспорта в два раза и экспорта продовольствия на 60%. Пятая мера касается повышения доверия народа к государству, а также прозрачности контроля и надзора. Внедрением новых методик и практик в этом плане займется Центр эффективности госуправления. Шестой приоритет — развитие городов и регионов после пересмотра способов управления и внедрения новых технологий. Последний, седьмой приоритет, затрагивает ресоциализацию бывших заключенных, упрощение отчетности для полиции, изменение кадрового состава судей и уменьшение затрат (но повышение эффективности) на оборону и вооружение.

Ранее ЦСР предложил максимально либерализовать валютный контроль. В организации считают, что России необходимо отказаться от любых ограничений для всех операций по валютным счетам, которые проводятся российскими валютными резидентами за пределами страны, писало «URA.RU».