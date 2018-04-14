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14 апреля 2018
13 апреля 2018
03:11  14 апреля 2018 0

Актер Мерзликин заступился за Козловского, призвав «злобных россиян» быть добрее

Международный турнир по боям в клетке, организованный промоутерской компанией
Мерзликин вступился за коллегу по цеху и призвал зрителей быть добрееФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Актер Андрей Мерзликин поддержал Данилу Козловского, которого ранее раскритиковали за режиссерский дебют в фильме «Тренер», а также последовавшем за ним высказывании о «злобных россиянах». Мерзликин призвал зрителей и общественность быть добрее.

Мерзликин присутствовал на пресс-показе фильма «Танки» Кима Дружинина (выйдет в широкий прокат 26 апреля), где исполнил главную роль — инженера, разработавшего проект нового танка. В ответ на критику исторических неточностей в этом фильме он попросил журналистов и публику быть добрее.

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Мерзликин отметил, что, будучи зрителем, очень легко критиковать и говорить, как должно было быть. Он перевел мысль на фильм «Тренер», который сравнил с «ребенком» Козловского.

«Где проявления любви? Будьте теплее друг к другу. Что вы напали на Козловского? Человек старался, „ребенка“ своего привез показать. Надо быть добрее», — приводит слова актера РИА «Новости».

Ранее Козловский дебютировал в качестве сценариста и режиссера в фильме «Тренер». Российская премьера фильма состоится 19 апреля. Фильм рассказывает историю нападающего сборной России Юрия Столешникова, который со скандалом покидает команду и становится тренером в провинциальном городе.

Появившийся в соцсетях трейлер картины россияне приняли с долей критики, что обидело актера. Он обвинил соотечественников в ненависти и хамстве.

Феликс Сорокин
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