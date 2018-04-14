Актер Мерзликин заступился за Козловского, призвав «злобных россиян» быть добрее

03:11 14 апреля 2018 0

Мерзликин вступился за коллегу по цеху и призвал зрителей быть добрее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Актер Андрей Мерзликин поддержал Данилу Козловского, которого ранее раскритиковали за режиссерский дебют в фильме «Тренер», а также последовавшем за ним высказывании о «злобных россиянах». Мерзликин призвал зрителей и общественность быть добрее.

Мерзликин присутствовал на пресс-показе фильма «Танки» Кима Дружинина (выйдет в широкий прокат 26 апреля), где исполнил главную роль — инженера, разработавшего проект нового танка. В ответ на критику исторических неточностей в этом фильме он попросил журналистов и публику быть добрее.

Мерзликин отметил, что, будучи зрителем, очень легко критиковать и говорить, как должно было быть. Он перевел мысль на фильм «Тренер», который сравнил с «ребенком» Козловского.

«Где проявления любви? Будьте теплее друг к другу. Что вы напали на Козловского? Человек старался, „ребенка“ своего привез показать. Надо быть добрее», — приводит слова актера РИА «Новости».

Ранее Козловский дебютировал в качестве сценариста и режиссера в фильме «Тренер». Российская премьера фильма состоится 19 апреля. Фильм рассказывает историю нападающего сборной России Юрия Столешникова, который со скандалом покидает команду и становится тренером в провинциальном городе.

Появившийся в соцсетях трейлер картины россияне приняли с долей критики, что обидело актера. Он обвинил соотечественников в ненависти и хамстве.