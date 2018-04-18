В России появится ведомство «по борьбе с санкциями»

18:11 18 апреля 2018 0

Шохин предложил властям защитить бизнес от Америки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России могут появиться специальные структуры для помощи компаниям, пострадавшим от санкций. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Появились случаи, когда российские компании или банки настороженно относятся к взаимодействию с токсичными компаниями. В частности, появилась информация, что „Трансконтейнер“ не хочет перевозить продукцию „Русала“. Достаточно ясно, что это те компании, которые боятся попасть под режим вторичных санкций», — приводит мотивы Шохина RNS.

Что делать в подобной ситуации, пока неясно. Выходом может стать либо использование уже имеющихся госструктур, либо создание новых — специализированных. В качестве примера Шохин назвал переориентацию Промстройбанка на обслуживание предприятий ВПК, что позволит свести до минимума саму возможность санкционного воздействия на них.

6 апреля США расширили ранее действующие антироссийские санкции. В новый список попали 24 физических лица и 14 юридических, включая компании En+ Group, Группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal и Группа «Ренова».