Режиссер и исполнитель главной роли фильма «Тренер» Данила Козловский рассказал о том, как снимали постельную сцену с его девушкой. По словам актера, он очень волновался.
«Не то чтобы я специально всех выгнал: „Уйдите, мы сейчас здесь будем совокупляться на камеру“, нет. То, что Ольга — моя девушка, помогало, конечно, хоть мы там ничего особенно не показываем и не демонстрируем, нет подробностей и обнаженных тел. Но сцена действительно очень чувственная, потому что она в своих проявлениях очень смелая, и мы себя не сдерживали в поцелуях, в жестах», — рассказал Данила Козловский «Комсомольской правде». Как отмечает актер, в фильме у него есть эротические сцены и с другими девушками, но Ольга его не ревнует.
С Ольгой Зуевой Данила Козловский начал встречаться в 2015 году. Актер называет ее своей невестой, но дату свадьбу не может назначить уже несколько лет.