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05 мая 2018
18:55  05 мая 2018 0

Козловский раскрыл подробности съемки постельной сцены с подругой. «Мы себя не сдерживали»

По словам актера, он очень волновалсяФото: с личной страницы Данилы Козловского в Instagram

Режиссер и исполнитель главной роли фильма «Тренер» Данила Козловский рассказал о том, как снимали постельную сцену с его девушкой. По словам актера, он очень волновался.

«Не то чтобы я специально всех выгнал: „Уйдите, мы сейчас здесь будем совокупляться на камеру“, нет. То, что Ольга — моя девушка, помогало, конечно, хоть мы там ничего особенно не показываем и не демонстрируем, нет подробностей и обнаженных тел. Но сцена действительно очень чувственная, потому что она в своих проявлениях очень смелая, и мы себя не сдерживали в поцелуях, в жестах», — рассказал Данила Козловский «Комсомольской правде». Как отмечает актер, в фильме у него есть эротические сцены и с другими девушками, но Ольга его не ревнует.

С Ольгой Зуевой Данила Козловский начал встречаться в 2015 году. Актер называет ее своей невестой, но дату свадьбу не может назначить уже несколько лет.

Виктор Жуков
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